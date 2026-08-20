Musikalischer Montagstreff am Grazer Schloßberg

Im Sommer verwandelt sich der Grazer Schloßberg zu Wochenbeginn in eine stimmungsvolle Konzertarena. Mittlerweile spielen Peter Karner und Harry Pekar bereits ihren 20. Sommer „oben“ am Berg – und wenn „De Zwa“ in die Saiten greifen, werden nicht nur im Biergarten die Plätze rar. Meist sind die Top-Tische mit Aussicht (auf Bühne und Stadt) schon Stunden vor Beginn um 19 Uhr vergriffen – auf der angrenzenden Wiese werden Picknicks veranstaltet, auf der alten Festungsmauer lauschen Verliebte bei einem Glas Wein den ewigen Hits von Georg Danzer, Rainhard Fendrich, Wolfgang Ambros oder natürlich STS. Frei nach dem Motto „Gö, du bleibst heit Nocht bei mir ...“