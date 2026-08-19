Positive Signale in herausfordenden Zeiten

Grazer Innenstadt im Aufwärtstrend

Positive Signale gibt es indes in der wohl wichtigsten Handelsmeile der Steiermark – der Grazer Innenstadt. Nachdem hier jahrelang vor allem die Leerstände bejammert wurden, beginnen sich nun die Flächen wieder zu füllen. Vor einigen Monaten eröffnete „Manufactum“ in der Murgasse, zuletzt zog „Thalia“ mit einem Flagship-Store auf dem Hauptplatz ein. Nun hat auch die dänische Marke „Søstrene Grene“ angekündigt im Herbst eine Filiale in der Herrengasse zu eröffnen – in Seiersberg ist man mit seinem Mix aus Wohnaccessoires, Küchenzubehör, Geschenkartikel, Schreibwaren und Hobbyartikeln ja bereits präsent. Und auch der Schuhhändler „Tamaris“ kehrt noch im Herbst in die Herrengasse zurück – und zwar in die ehemalige Raiffeisen-Filiale im Landhaus.