Examination confirms: Forced break for Rapid star!

A setback for Rapid just before their crucial Conference League qualifier against Heart of Midlothian (Thursday at 8:45 p.m. – follow the live ticker on sportkrone.at). After sustaining an injury during the 8-0 rout of GAK, Jakob Schöller has suffered an injury to his left thigh. An MRI scan has now confirmed that the 20-year-old will have to sit out for the time being.