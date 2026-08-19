Starting Player Out
Examination confirms: Forced break for Rapid star!
A setback for Rapid just before their crucial Conference League qualifier against Heart of Midlothian (Thursday at 8:45 p.m. – follow the live ticker on sportkrone.at). After sustaining an injury during the 8-0 rout of GAK, Jakob Schöller has suffered an injury to his left thigh. An MRI scan has now confirmed that the 20-year-old will have to sit out for the time being.
“Jakob Schöller is dealing with a not-too-serious injury in the area of his left thigh, which nonetheless requires a break from intensive team training. The injury is not comparable to any he has had in the past,” team doctor Lukas Brandner is quoted as saying in a Rapid press release.
A Downside to a Rout
It is now certain that the youngster will not be available for the Hütteldorf team in Scotland. No details are currently known regarding the exact length of his absence. However, it is unlikely to be a very long layoff.
The injury to Schöller, who had recently impressed with strong performances, was the only downside to an otherwise glorious Sunday for Rapid. During the 8-0 win over GAK, the center back had to leave the field injured shortly before the end of the game.
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