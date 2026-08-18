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It’s official! Barça signs Spain captain Rodri

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18.08.2026 19:41
Rodri is now officially a player for FC Barcelona.
Rodri is now officially a player for FC Barcelona.(Bild: AFP/LLUIS GENE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

The deal is done! Rodri is moving from Manchester City to FC Barcelona. The Catalans are digging deep into their pockets for the captain of the Spanish national soccer team. The length of the contract has also been finalized. 

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It’s finally official! The transfer saga surrounding Rodri is over. After it seemed the Spaniard’s departure from Manchester City was imminent, Real Madrid initially appeared to have secured his signature. But then, of all teams, their archrival from Barcelona swooped in. 

Rodri Officially Presented
After lengthy negotiations, clarity has finally been achieved. The World Cup champion was presented by the Catalans on Tuesday. The transfer fee is 60 million euros, and with bonus payments, the total could rise to 75 million. 

This makes the 30-year-old the fifth-most-expensive transfer of a player over 30 in soccer history. At Barça, the former Ballon d’Or winner has signed a four-year contract. With Manchester City, the Spaniard had won twelve titles as a playmaker since his move from Atlético Madrid in 2019. 

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