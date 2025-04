Haft-Freigänger lieferte sich Schlägerei in Lokal

Bunte Palette an Zeugenaussagen

„Ich habe allerhöchstens Abwehrbewegungen mit dem Handy in der Hand gemacht“, rechtfertigte sich der Angeklagte. Der Kontrahent sagte als Zeuge aus: „Ich weiß nicht, was er in der Hand gehabt hat.“ Er habe sich stattdessen auf die Bewegungen des Angeklagten in seine Richtung konzentriert und von diesen ausgehend auf ein Messer geschlossen.