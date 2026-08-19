Zwei Jahre auf Tour, um Sattlermeisterin zu werden

Und wer lieber eine Tasche statt einen neuen Autositz möchte, ist ebenfalls richtig: Lucy fertigt handgenähte Ledertaschen an.

Nach Jahren des Unterwegsseins ist Lucy Schmidl nun also angekommen. Mit eigener Werkstatt, jeder Menge Erfahrung im Gepäck und vielleicht schon bald mit einem Lehrling an ihrer Seite.