Über 80 Bewerbungen: Startup-Szene zu Gast in Kitz

„Ist eine Plattform mit messbarer Wirkung“

Eine positive Bilanz nach dem Treffen zieht nicht nur Tirols VP-Wirtschaftslandesrat Mario Gerber („Das stärkt unseren Wirtschaftsstandort nachhaltig.“), sondern auch Marcus Hofer, Geschäftsführer der Standortagentur Tirol: „Der Business Angel Summit ist keine gewöhnliche Pitch-Veranstaltung, sondern eine Plattform mit messbarer Wirkung. Aus den Begegnungen der vergangenen Jahre sind bereits erfolgreiche Unternehmen, belastbare Partnerschaften und konkrete Investments entstanden. Und genau das wollen wir weiterhin ermöglichen: nachhaltige Impulse für das Innovationsökosystem.“