22 Tonnen: E-Bagger für nachhaltigere Baustelle

Weniger Lärm und weniger Emissionen für die Umwelt

Die E-Geräte sorgen nicht nur für eine deutliche Reduzierung der Emissionen, sondern auch für weniger Lärm auf der Baustelle, was neben den Arbeitern auch der Tierwelt zugutekommt. Für den Transport und die Montage des Materials setzt HTB laut eigenen Angaben auf „möglichst kurze Transportwege und effiziente Arbeitsabläufe“.