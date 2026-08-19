Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Kühtai im Einsatz

22 Tonnen: E-Bagger für nachhaltigere Baustelle

Tirol
19.08.2026 13:00
Bis zum Winter wird die PV-Anlage errichtet. Zum Einsatz kommt dabei auch ein E-Bagger.
Bis zum Winter wird die PV-Anlage errichtet. Zum Einsatz kommt dabei auch ein E-Bagger.(Bild: Krone-Collage/HTB)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Bei der Errichtung einer großen PV-Anlage im Kühtai setzen die ausführenden Unternehmen auf elektrifizierte Geräte und kurze Wege. Unter anderem kommt ein 22 Tonnen schwerer E-Bagger zum Einsatz.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Photovoltaikanlagen sind – neben der Wasserkraft – ein zentraler Baustein, damit Tirol bis zum Jahr 2050 das Ziel der Energieautonomie erreicht, wie die „Krone“ berichtete. Eine derartige Anlage entsteht gerade im Kühtai und soll ab dem kommenden Winter so viel Strom erzeugen, wie sie rund 850 Haushalte pro Jahr benötigen würden.

Für das Projekt, das auf den Namen „Kühtai Solar“ getauft wurde, werden in Summe 3280 PV-Module auf 820 Rahmen installiert. Verankert werden sie im Boden, wozu Bohrlöcher mit einem Durchmesser von insgesamt 16 Zentimetern und einer Tiefe von bis zu 2,5 Metern notwendig sind.

Die Anlage wird so viel Strom erzeugen, dass damit theoretisch 850 Haushalte pro Jahr versorgt ...
Die Anlage wird so viel Strom erzeugen, dass damit theoretisch 850 Haushalte pro Jahr versorgt werden könnten.(Bild: HTB)

Bauen im Gebirge als spezielle Herausforderung
Die Arbeit auf einer Seehöhe von 2350 Metern stellt die ausführenden Unternehmen vor ganz spezielle Herausforderungen – Stichwort Bodenverhältnisse, hohe Schnee- und Windlasten, kurze Bauzeitfenster und sensibler alpiner Lebensraum. Freilich muss auch darauf geachtet werden, dass die Baustelle keinen zu hohen umweltschädlichen Fußabdruck hinterlässt.

Hier kommt unter anderem der 22 Tonnen schwere Bagger der Firma HTB aus Arzl im Pitztal ins Spiel, der elektrisch betrieben wird. Ergänzt wird der E-Bagger mit weiteren elektrifizierten bzw. emissionsarmen Maschinen, darunter auch eine eigens speziell entwickelte Bohreinheit.

Für nachhaltigeres Bauen kommt der E-Bagger zum Einsatz.
Für nachhaltigeres Bauen kommt der E-Bagger zum Einsatz.(Bild: HTB)

Weniger Lärm und weniger Emissionen für die Umwelt
Die E-Geräte sorgen nicht nur für eine deutliche Reduzierung der Emissionen, sondern auch für weniger Lärm auf der Baustelle, was neben den Arbeitern auch der Tierwelt zugutekommt. Für den Transport und die Montage des Materials setzt HTB laut eigenen Angaben auf „möglichst kurze Transportwege und effiziente Arbeitsabläufe“.

„Die Energiewende benötigt auf der einen Seite innovative Anlagen. Sie braucht auf der anderen Seite aber ebenso neue Antworten darauf, wie diese Anlagen gebaut werden. Das Projekt „Kühtai Solar“ soll zeigen, dass moderne Ingenieurleistung, regionale Wertschöpfung und ein verantwortungsvoller Umgang mit dem alpinen Raum miteinander vereinbar sind“, betont Philip Haslwanter, Geschäftsführer der Kühtaier Bergbahnen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
19.08.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Alarmstufe Pink
Haselmayer: „NEOS haben ein Riesenproblem“
krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Panettiere: Erste Details zu Todesursache enthüllt
245.879 mal gelesen
Trauer um Hayden Panettiere: Am Montag wurden erste Details zum Tod der Schauspielerin bekannt. ...
Ausland
AUA verweigerte Luftfahrt-Chefin das Boarding
211.643 mal gelesen
Als reguläre Passagierin unterwegs, durfte die oberste Schweizer Luftfahrt-Chefin bei der AUA ...
Society International
US-Schauspielerin Hayden Panettiere stirbt mit 36
109.123 mal gelesen
Hayden Panettiere hatte erst in diesem Jahr ihre Memoiren veröffentlicht.
Außenpolitik
Drohnen-Ärger! Moskau droht Europa mit Terror
1083 mal kommentiert
Die Ukraine schlug zuletzt im tiefsten Russland zu – und zerstörte Lagerzentren des „russischen ...
Niederösterreich
FPÖ am Weg zur Nummer Eins in Niederösterreich
1079 mal kommentiert
Landbauers FPÖ liefert sich mittlerweile ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Volkspartei von Johanna ...
Innenpolitik
Tausende Migranten könnten abgeschoben werden
927 mal kommentiert
Illegale Migranten ohne Aufenthalt sollen außerhalb Europas gebracht werden.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf