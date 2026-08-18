The ink is dry
Championship-winning coach Didi Kühbauer extends his contract with LASK!
The ink is dry: Championship-winning LASK and successful coach Didi Kühbauer have agreed to a long-term partnership!
Dietmar Kühbauer has extended his contract with LASK and signed a three-year deal through the summer of 2029. Along with Kühbauer, his entire coaching staff—assistant coaches Manfred Nastl and Maximilian Ritscher, as well as goalkeeper coach Philip Großalber—will also remain with the club long-term.
The Linz-based club announced this on Tuesday, one day before the first leg of their Champions League playoff against Celtic Glasgow.
Double last season
The 55-year-old took over LASK on October 9, 2025, when the team was second-to-last in the standings, and sensationally led them to a cup victory and the league title.
“LASK is one of the top clubs in Austria—we have a very good team and a well-functioning coaching staff; the players work very hard every day to help us improve. We’re proud of what we’ve achieved together, but we can’t rest on our laurels—we have to keep developing,” Kühbauer emphasizes.
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