„War die Hölle“

Sam Smith: Fettabsaugung wegen Mobbing in Schule

Society International
06.11.2025 13:00
Sam Smith ließ sich als Jugendlicher Fett absaugen, weil er in der Schule gehänselt wurde.
Sam Smith ließ sich als Jugendlicher Fett absaugen, weil er in der Schule gehänselt wurde.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Theo Wargo)

Popstar Sam Smith (33) hat über die Gründe für eine Fettabsaugung in der Kindheit gesprochen. „Als ich 13 Jahre alt war, wurde ich an der Brust operiert, weil ich eine wachsende Brust hatte“, erzählte Smith im Podcast „Podcrushed“.

„Es gab verschiedene Gründe dafür, aber hauptsächlich wurde ich so sehr gehänselt, dass ich in der Schule nicht schwimmen gehen konnte.“ Das Umziehen in der Umkleidekabine sei „die Hölle“ gewesen, schilderte Smith.

Fettabsaugung mit 13 Jahren
„Deshalb habe ich mich mit 13 Jahren einer Fettabsaugung unterzogen“, so der Sänger. Der Eingriff habe kurzfristig etwas gebracht, der anschließende Brustverband sei aber über Wochen ein „Albtraum“ gewesen.

Smith ist für Hits wie „I‘m Not The Only One“ (2014) und „Unholy“ (2023) bekannt und definiert sich als nicht-binär. Als nicht-binär bezeichnet man Menschen, die sich nicht eindeutig einem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugehörig fühlen.

Der Popstar hatte schon früher darüber gesprochen, sich als Kind einer Fettabsaugung unterzogen zu haben.

