Against the newly promoted team
Affengruber’s Club Elche Earns a Point in Season Opener
Elche, with ÖFB international David Affengruber in the starting lineup, secured a point to kick off the new season of Spain’s La Liga. They battled to a 1-1 draw against newly promoted RC Deportivo La Coruña.
Rumors of a possible transfer for Affengruber this summer have persisted and continue to circulate. However, at the start of the new La Liga season, the Austrian at least played the full 90 minutes for Elche.
Aubameyang Scores for Promoted Team
For much of the match, Elche struggled against Deportivo La Coruna. In the 21st minute, the promoted side took the lead thanks to a goal by veteran Pierre-Emerick Aubameyang. Elche subsequently struggled to respond.
They finally found one in the closing stages of the match. Marc Aguado scored the equalizer with a header in the 76th minute off an assist from Gonzalo Villar, a goal that would also prove to be the final score. Thus, Affengruber and his teammates managed to salvage an important point in their season opener.
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