Steyrer YouTube-Star wagt sein TV-Comeback

Keine Liebesgeschichte

Warum ausgerechnet „Forsthaus Rampensau“? „Meine Freunde und ich haben die Sendung immer gemeinsam geschaut. Das ist beste Unterhaltung. Außerdem mag ich sportliche Herausforderungen, das kommt mir entgegen. Und auch mit Vanessa hat es gut gepasst. Sie ist ja auch sehr sportlich“, so Manuel augenzwinkernd. Wer auf eine Liebesgeschichte hofft, wird allerdings enttäuscht. Krappinger bezeichnet sich als glücklichen Single und stellt klar: „Zwischen Vanessa und mir ist es besser, wenn wir nur Freunde bleiben.“