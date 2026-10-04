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Einzug ins Forsthaus

Steyrer YouTube-Star wagt sein TV-Comeback

Oberösterreich
04.10.2026 16:00
Manuel „Krappi“ Krappinger und Vanessa ziehen ins Forsthaus ein.
Manuel „Krappi“ Krappinger und Vanessa ziehen ins Forsthaus ein.(Bild: Krone KREATIV/ATV/Bernhard Eder)
Porträt von Vera Lischka
Von Vera Lischka

Ab 9. Oktober (20.15 Uhr, JOYN & ATV) steht der von Youtube bekannte Steyrer Manuel „Krappi“ Krappinger im „Forsthaus Rampensau“ vor der Kamera. An seiner Seite die ebenfalls TV-erprobte Vanessa – auf eine Liebsgeschichte darf man aber nicht hoffen. 

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Manuel Krappinger – schon mal gehört? Besser bekannt als „KrappiWhatelse“ – so zumindest lautet sein YouTube-Kanal, der lange Zeit ziemlich erfolgreich war. Denn als der Steyrer vor mehr als zehn Jahren begann, seine witzig verfilmten Alltagsszenen oder Sportchallenges ins Internet zu stellen, wurden schnell Unternehmen auf ihn aufmerksam.

Jetzt Comeback
„Ja, ich hab’ schon ganz gut davon leben können“, macht Krappinger keinen Hehl aus seinem Erfolg. „Derzeit mache ich aber nur Instagram, hatte lange keine Lust mehr auf die Videos, aber ich starte ein Comeback, Challenges mit Fußballprofis, aber mehr möchte ich noch nicht verraten“, so „Krappi“.

Beide mit TV-Erfahrung
Er wird ab 9. Oktober beweisen, dass er vor der Kamera nicht nur unterhalten, sondern auch in einem Wettbewerb bestehen kann. Denn gemeinsam mit der ebenfalls TV-erprobten Vanessa, beide waren schon in „Match in Paradise“ zu sehen, geht’s nun in eine urige Hütte auf einer Kärntner Alm. 

Manuel Krappinger mit Ronaldinho am Feld
Manuel Krappinger mit Ronaldinho am Feld(Bild: Daniel Gottwald)

Keine Liebesgeschichte
Warum ausgerechnet „Forsthaus Rampensau“? „Meine Freunde und ich haben die Sendung immer gemeinsam geschaut. Das ist beste Unterhaltung. Außerdem mag ich sportliche Herausforderungen, das kommt mir entgegen. Und auch mit Vanessa hat es gut gepasst. Sie ist ja auch sehr sportlich“, so Manuel augenzwinkernd. Wer auf eine Liebesgeschichte hofft, wird allerdings enttäuscht. Krappinger bezeichnet sich als glücklichen Single und stellt klar: „Zwischen Vanessa und mir ist es besser, wenn wir nur Freunde bleiben.“

Zuletzt gab’s bei einem Copa-Pelé-Match sogar ein Aufeinandertreffen mit Fußballstar Ronaldinho. „Da ist echt ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen.“

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