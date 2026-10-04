Steyrer YouTube-Star wagt sein TV-Comeback

Ab 9. Oktober (20.15 Uhr, JOYN & ATV) steht der von Youtube bekannte Steyrer Manuel „Krappi“ Krappinger im „Forsthaus Rampensau“ vor der Kamera. An seiner Seite die ebenfalls TV-erprobte Vanessa – auf eine Liebsgeschichte darf man aber nicht hoffen.
Manuel Krappinger – schon mal gehört? Besser bekannt als „KrappiWhatelse“ – so zumindest lautet sein YouTube-Kanal, der lange Zeit ziemlich erfolgreich war. Denn als der Steyrer vor mehr als zehn Jahren begann, seine witzig verfilmten Alltagsszenen oder Sportchallenges ins Internet zu stellen, wurden schnell Unternehmen auf ihn aufmerksam.
Jetzt Comeback
„Ja, ich hab’ schon ganz gut davon leben können“, macht Krappinger keinen Hehl aus seinem Erfolg. „Derzeit mache ich aber nur Instagram, hatte lange keine Lust mehr auf die Videos, aber ich starte ein Comeback, Challenges mit Fußballprofis, aber mehr möchte ich noch nicht verraten“, so „Krappi“.
Beide mit TV-Erfahrung
Er wird ab 9. Oktober beweisen, dass er vor der Kamera nicht nur unterhalten, sondern auch in einem Wettbewerb bestehen kann. Denn gemeinsam mit der ebenfalls TV-erprobten Vanessa, beide waren schon in „Match in Paradise“ zu sehen, geht’s nun in eine urige Hütte auf einer Kärntner Alm.
Keine Liebesgeschichte
Warum ausgerechnet „Forsthaus Rampensau“? „Meine Freunde und ich haben die Sendung immer gemeinsam geschaut. Das ist beste Unterhaltung. Außerdem mag ich sportliche Herausforderungen, das kommt mir entgegen. Und auch mit Vanessa hat es gut gepasst. Sie ist ja auch sehr sportlich“, so Manuel augenzwinkernd. Wer auf eine Liebesgeschichte hofft, wird allerdings enttäuscht. Krappinger bezeichnet sich als glücklichen Single und stellt klar: „Zwischen Vanessa und mir ist es besser, wenn wir nur Freunde bleiben.“
Zuletzt gab’s bei einem Copa-Pelé-Match sogar ein Aufeinandertreffen mit Fußballstar Ronaldinho. „Da ist echt ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.