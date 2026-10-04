Zigarettenglut als Ursache für Brand in Doppelhaus

Die Ursache für den Brand in einem Doppelhaus in Pasching mit einem lebensgefährlich verletzten Bewohner (66) ist geklärt. Offenbar hatten Tschickstummel des starken Rauchers das Wohnzimmer in Brand gesetzt. Ermittler hatten neben dem Sofa eine größere Menge an unsachgemäß entsorgten Rauchwarenresten gefunden. Der Bewohner liegt auf der Intensivstation.
Ermittler des Landeskriminalamtes untersuchten am 3. Oktober 2026 mit einem Sachverständigen der Brandverhütungsstelle für OÖ die Brandörtlichkeit. Dabei konnte festgestellt werden, dass der Brand im Bereich des Wohnzimmers neben dem Sofa ausgebrochen war. Im dortigen Bereich waren die größten Brandeinwirkungen zu erkennen.
Tschickstummel am Boden
Zudem konnte dort auch eine größere Menge an unsachgemäß entsorgten Rauchwarenresten am Boden liegend festgestellt werden. Andere Zündquellen wie zum Beispiel diverse Wärmegeräte, mechanische Energie oder elektrische Zündquellen konnten vom Sachverständigen ausgeschlossen werden, so die Polizei.
Rettung in letzter Sekunde
Der 66-Jährige war in der Nacht auf Samstag von seinem jungen Nachbarn Alexander Ebner (24) über das gemeinsame Stiegenhaus aus
dem Gebäude gerettet worden. Der Bewusstlose musste von den Rettungskräften reanimiert werden. Er wird derzeit im Linzer Krankenhaus der Barmherzigen Brüder intensivmedizinisch betreut.
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