Zigarettenglut als Ursache für Brand in Doppelhaus

Die Ursache für den Brand in einem Doppelhaus in Pasching mit einem lebensgefährlich verletzten Bewohner (66) ist geklärt. Offenbar hatten Tschickstummel des starken Rauchers das Wohnzimmer in Brand gesetzt. Ermittler hatten neben dem Sofa eine größere Menge an unsachgemäß entsorgten Rauchwarenresten gefunden. Der Bewohner liegt auf der Intensivstation.