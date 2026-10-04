„Einsatz in Südafrika nichts für schwache Nerven“

Südafrika, ein Land mit wunderschöner Landschaft, aber auch gewaltigen gesellschaftlichen Gegensätzen und teils großer Armut. Schon seit zehn Jahren fährt Daniel Gruber, Arzt am Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck einmal jährlich dorthin. Dort macht er, gemeinsam mit wechselnden Kollegen, nicht etwa Urlaub: „Wir begleiten die dortigen Einsatzteams. Es geht darum, einmal etwas anderes zu sehen, das dortige System kennenzulernen, und um den Austausch mit den Rettern vor Ort“, so Gruber.