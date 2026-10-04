„Einsatz in Südafrika nichts für schwache Nerven“

Ärzte vom Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck fliegen jedes Jahr nach Südafrika. Aber nicht etwa für Urlaub: Dort begleiten sie einheimische Notärzte auf deren oft belastenden und höchst fordernden Einsätzen. Es geht um Austausch, und um‘s Sammeln von Erfahrung in Extremsituationen.
Südafrika, ein Land mit wunderschöner Landschaft, aber auch gewaltigen gesellschaftlichen Gegensätzen und teils großer Armut. Schon seit zehn Jahren fährt Daniel Gruber, Arzt am Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck einmal jährlich dorthin. Dort macht er, gemeinsam mit wechselnden Kollegen, nicht etwa Urlaub: „Wir begleiten die dortigen Einsatzteams. Es geht darum, einmal etwas anderes zu sehen, das dortige System kennenzulernen, und um den Austausch mit den Rettern vor Ort“, so Gruber.
Schwerste Einsätze an Tagesordnung
Der meist mehrwöchige Auslandseinsatz ist nichts für schwache Nerven: Schuss- und Stichverletzungen, schwerste Verkehrsunfälle, aber auch schwere und ansteckende Erkrankungen wie HIV, Hepatitis und Tuberkulose sind dort an der Tagesordnung. Kollegin Melanie Komaz, die Gruber schon zweimal begleitet hat, ergänzt: „Ich möchte gerne Erfahrungen sammeln, die ich zuhause nicht einfach machen kann, aber auf die ich vorbereitet sein will“, so die Ärztin.
200 Kilometer Einsatzradius
Beide haben größten Respekt für die dortigen „Sanitäter“: „Die absolvieren ein vierjähriges Studium und stehen unseren Notärzten um nichts nach“, so Gruber. In manchen Gegenden kann die Rettung ihre Arbeit nicht ohne Polizeieskorte verrichten. Der Notarztwagen, ein bis oben hin voller VW Tiguan, unterstützt die gut ausgestatteten Rettungswägen und bedient einen Radius von stolzen 200 Kilometern.
Nichts für schwache Nerven
„Es ist aber sicher nicht für jeden. Der großen Häufigkeit von physisch und emotional fordernden und medizinisch komplexen Einsätzen muss man gewachsen sein“, so Gruber, der neben Komaz auch drei weitere Kollegen engagiert hat.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.