Lenkerin fuhr auf Felge statt Reifen in Kontrolle

Sie wollte noch nach Hause fahren: Auf Felge statt Gummi am Vorderreifen wurde eine 33-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems gegen 22.30 Uhr in Waldneukirchen unterwegs, als sie mitten in eine Polizeikontrolle fuhr gestoppt. Die Frau hatte 1,24 Promille, ihr Führerschein ist damit perdu.
Eine Streife führte am Samstag gegen 22.30 Uhr in Waldneukirchen Standkontrollen durch. Dabei kam ihnen eine 33-jährige Autolenkerin aus dem Bezirk Kirchdorf mit einem beschädigten Vorderreifen entgegen, sodass der Wagen bereits auf der Felge fuhr.
1,24 Promille
Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle gab die Lenkerin an, dass sie während der Fahrt einen Defekt am Reifen festgestellt habe, trotzdem noch nach Hause fahren wollte. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,24 Promille, ihr wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.
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