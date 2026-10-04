Lenkerin fuhr auf Felge statt Reifen in Kontrolle

Sie wollte noch nach Hause fahren: Auf Felge statt Gummi am Vorderreifen wurde eine 33-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems gegen 22.30 Uhr in Waldneukirchen unterwegs, als sie mitten in eine Polizeikontrolle fuhr gestoppt. Die Frau hatte 1,24 Promille, ihr Führerschein ist damit perdu.