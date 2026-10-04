Heckaufbau von Traktor demolierte zwei Autos

Junge Männer geben oft gerne zu viel Gas – das gilt nicht nur bei Autos, sondern offenbar auch bei Traktoren. In Hörsching war ein 18-Jähriger mit einer Zugmaschine zu flott unterwegs, der Heckaufbau geriet ins Wanken und beschädigte zwei Autos, eines davon schwer. Ein Lenker musste ins Spital gebracht werden.
Ein 18-Jähriger aus Hörsching fuhr mit seinem Traktor samt landwirtschaftlichem Heckaufbau am Samstag gegen 19.20 Uhr auf der Flughafenstraße von Hörsching kommend Richtung Pasching. Vermutlich aufgrund einer zu hohen Geschwindigkeit geriet der Heckaufbau in einer Kurve ins Wanken und touchierte zunächst den Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkw.
Seitenscheibe zersprang
Ein weiterer entgegenkommender Wagen eines 28-Jährigen aus Pupping kollidierte ebenfalls mit dem Heckaufbau, sodass die gesamte Fahrerseite beschädigt wurde und das Fenster zersprang. Der 28-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Unfallkrankenhaus nach Linz gebracht. Bei der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass der 18-Jährige die Lenkberechtigung der Klasse F nicht besitzt. Die Flughafenstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt.
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