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Steiermark reduziert

50 Asylheime schon zugesperrt, fünf weitere folgen

Steiermark
04.10.2026 06:00
Das Flüchtlingsheim in Kindberg wurde schon vor knapp zwei Jahren geschlossen.
Das Flüchtlingsheim in Kindberg wurde schon vor knapp zwei Jahren geschlossen.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Gerald Schwaiger
Von Gerald Schwaiger

Die Flüchtlingszahlen gehen deutlich zurück, viele Einrichtungen werden damit obsolet. Die Steiermark reduzierte zuletzt die Zahl ihrer Quartiere deutlich, bis März fallen weitere 69 Plätze weg.

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Nach Jahren der großen Flüchtlingswellen – 2015 kamen Afghanen, Syrer und Iraker, 2022 Vertriebene aus der Ukraine – hat sich die Asylsituation in der Steiermark wieder entspannt. Daher wird die Zahl der Flüchtlingsheime sukzessive reduziert. Erst vor Kurzem enthüllte die „Krone“, dass das Bundesquartier in Graz-Andritz stillgelegt wird, nun zieht auch das Land Steiermark nach: Nach Informationen der „Krone“ werden bis März 2027 fünf Standorte mit insgesamt 69 Plätzen geschlossen. Seit Anfang 2025 wurden bereits 50 Asylheime mit insgesamt 772 Plätzen zugesperrt.

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