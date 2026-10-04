50 Asylheime schon zugesperrt, fünf weitere folgen

Nach Jahren der großen Flüchtlingswellen – 2015 kamen Afghanen, Syrer und Iraker, 2022 Vertriebene aus der Ukraine – hat sich die Asylsituation in der Steiermark wieder entspannt. Daher wird die Zahl der Flüchtlingsheime sukzessive reduziert. Erst vor Kurzem enthüllte die „Krone“, dass das Bundesquartier in Graz-Andritz stillgelegt wird, nun zieht auch das Land Steiermark nach: Nach Informationen der „Krone“ werden bis März 2027 fünf Standorte mit insgesamt 69 Plätzen geschlossen. Seit Anfang 2025 wurden bereits 50 Asylheime mit insgesamt 772 Plätzen zugesperrt.