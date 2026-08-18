15-Punkte-Plan für weniger Bürokratie bekommt Lob

Geht es nach Tirols WK-Präsidentin Barbara Thaler, so stellt dieses Vorhaben „einen wichtigen Auftakt“ dar. Sie pocht aber darauf, dass man den eingeschlagenen Weg nutzen solle, um weitere Hürden aus der Praxis aus dem Weg zu räumen. „Die Praxis zeigt am schnellsten, wo Vorschriften unnötig Zeit und Geld kosten. Genau dieses Wissen unserer Betriebe wollen wir einbringen.“ Man werde der Landesregierung zusätzliche Vorschläge zeitnah übermitteln, kündigt Thaler an.