In diesem Krimi fließt mehr Aperol-Spritz als Blut

Die Badener Krimiautorin Anja Rauter schickt ihre Leser in ihrem dritten „Cosy-Crime“-Krimi ins italienische Triest. Und wieder hilft ihr heiß geliebter Tigerkater „Strizi“ bei den Ermittlungen – diesmal heißt er jedoch „Findus“.
Bei der Badener Autorin Anja Rauter fließt in den Krimis mehr Aperol Spritz als Blut – und genau das macht den Charme ihrer sogenannten „Cosy Crimes“-Bücher aus. Rauter legt nun mit „Alibi al dente“ ihren neuen Krimi vor und entführt die Leser ins sonnige Triest. Statt düsterer Tatorte gibt es diesmal mediterranes Lebensgefühl, Kaffee, Spaghetti Vongole und jede Menge Wiener Schmäh und Aperol Spritz.
Im Mittelpunkt steht die gebürtige Wienerin Rosa Stern, die sich in Triest eine Eventagentur aufgebaut hat. Als ein Auftraggeber mit einer Kugel im Kopf auf seiner Jacht gefunden wird, glaubt Rosa nicht an Selbstmord und beginnt kurzerhand selbst zu ermitteln. Dabei bleibt es natürlich nicht bei einem Toten.
Starke Frauen, schräger Humor und ganz viel Essen
Rauters Krimis leben von starken Frauen, schrägen Figuren, viel Humor und kulinarischen Versuchungen. Ihre Liebe zu Triest – für sie eine Art „Wien am Meer“ – ist dabei auf jeder Seite spürbar.
Und natürlich darf auch ihr Tigerkater Stritzi diesmal nicht fehlen – nur dass er diesmal „Findus“ heißt.
Meine Bücher sollte man nie hungrig lesen.
Krimiautorin Anja Rauter
Bereits dritter Krimi – ausnahmsweise nicht in Wien
Rauter, die in Baden lebt und hauptberuflich im Marketing tätig ist, schreibt seit 2018. Mit „Ausgeträllert – ein Wiener Opernkrimi“ fand sie 2023 endgültig ihre Liebe zum Cosy Crime. Die Fortsetzung „Mörderische Melange – ein Wiener Kaffeehauskrimi“ folgte bald danach.
Am 20. August um 19.30 Uhr stellt sie ihr neues Buch „Alibi al dente“ in der Stadtbücherei Baden vor.
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