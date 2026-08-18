In diesem Krimi fließt mehr Aperol-Spritz als Blut

Im Mittelpunkt steht die gebürtige Wienerin Rosa Stern, die sich in Triest eine Eventagentur aufgebaut hat. Als ein Auftraggeber mit einer Kugel im Kopf auf seiner Jacht gefunden wird, glaubt Rosa nicht an Selbstmord und beginnt kurzerhand selbst zu ermitteln. Dabei bleibt es natürlich nicht bei einem Toten.

Starke Frauen, schräger Humor und ganz viel Essen

Rauters Krimis leben von starken Frauen, schrägen Figuren, viel Humor und kulinarischen Versuchungen. Ihre Liebe zu Triest – für sie eine Art „Wien am Meer“ – ist dabei auf jeder Seite spürbar.

Und natürlich darf auch ihr Tigerkater Stritzi diesmal nicht fehlen – nur dass er diesmal „Findus“ heißt.