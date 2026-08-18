Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Alibi al dente“

In diesem Krimi fließt mehr Aperol-Spritz als Blut

Niederösterreich
18.08.2026 19:00
Am Donnerstag, dem 20. August um 19.30 Uhr, präsentiert Anja Rauter ihren neuen Krimi in der ...
Am Donnerstag, dem 20. August um 19.30 Uhr, präsentiert Anja Rauter ihren neuen Krimi in der Stadtbücherei Baden.(Bild: Krone KREATIV/Gmeiner Verlag, Dragan Dok)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Die Badener Krimiautorin Anja Rauter schickt ihre Leser in ihrem dritten „Cosy-Crime“-Krimi ins italienische Triest. Und wieder hilft ihr heiß geliebter Tigerkater „Strizi“ bei den Ermittlungen – diesmal heißt er jedoch „Findus“. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bei der Badener Autorin Anja Rauter fließt in den Krimis mehr Aperol Spritz als Blut – und genau das macht den Charme ihrer sogenannten „Cosy Crimes“-Bücher aus. Rauter legt nun mit „Alibi al dente“ ihren neuen Krimi vor und entführt die Leser ins sonnige Triest. Statt düsterer Tatorte gibt es diesmal mediterranes Lebensgefühl, Kaffee, Spaghetti Vongole und jede Menge Wiener Schmäh und Aperol Spritz.

Im Mittelpunkt steht die gebürtige Wienerin Rosa Stern, die sich in Triest eine Eventagentur aufgebaut hat. Als ein Auftraggeber mit einer Kugel im Kopf auf seiner Jacht gefunden wird, glaubt Rosa nicht an Selbstmord und beginnt kurzerhand selbst zu ermitteln. Dabei bleibt es natürlich nicht bei einem Toten.

Starke Frauen, schräger Humor und ganz viel Essen
Rauters Krimis leben von starken Frauen, schrägen Figuren, viel Humor und kulinarischen Versuchungen. Ihre Liebe zu Triest – für sie eine Art „Wien am Meer“ – ist dabei auf jeder Seite spürbar.

Und natürlich darf auch ihr Tigerkater Stritzi diesmal nicht fehlen – nur dass er diesmal „Findus“ heißt.

Zitat Icon

Meine Bücher sollte man nie hungrig lesen.

Krimiautorin Anja Rauter

Auch diesmal ist der freche Kater „Strizi“ wieder dabei – in „Alibi al dente“ heißt er „Findus“.
Auch diesmal ist der freche Kater „Strizi“ wieder dabei – in „Alibi al dente“ heißt er „Findus“.(Bild: ZVG Privat)

Bereits dritter Krimi – ausnahmsweise nicht in Wien
Rauter, die in Baden lebt und hauptberuflich im Marketing tätig ist, schreibt seit 2018. Mit „Ausgeträllert – ein Wiener Opernkrimi“ fand sie 2023 endgültig ihre Liebe zum Cosy Crime. Die Fortsetzung „Mörderische Melange – ein Wiener Kaffeehauskrimi“ folgte bald danach.

Am 20. August um 19.30 Uhr stellt sie ihr neues Buch „Alibi al dente“ in der Stadtbücherei Baden vor. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
18.08.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Alarmstufe Pink
Haselmayer: „NEOS haben ein Riesenproblem“
krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Panettiere: Erste Details zu Todesursache enthüllt
238.952 mal gelesen
Trauer um Hayden Panettiere: Am Montag wurden erste Details zum Tod der Schauspielerin bekannt. ...
Ausland
AUA verweigerte Luftfahrt-Chefin das Boarding
167.571 mal gelesen
Als reguläre Passagierin unterwegs, durfte die oberste Schweizer Luftfahrt-Chefin bei der AUA ...
Society International
US-Schauspielerin Hayden Panettiere stirbt mit 36
108.302 mal gelesen
Hayden Panettiere hatte erst in diesem Jahr ihre Memoiren veröffentlicht.
Außenpolitik
Drohnen-Ärger! Moskau droht Europa mit Terror
1077 mal kommentiert
Die Ukraine schlug zuletzt im tiefsten Russland zu – und zerstörte Lagerzentren des „russischen ...
Kolumnen
Das Zukunftsdilemma von Bundeskanzler Stocker
1043 mal kommentiert
Wenn die Umfragen stimmen, hätte Kanzler Stocker mit seiner ÖVP nach den nächsten Wahlen keine ...
Innenpolitik
Tausende Migranten könnten abgeschoben werden
924 mal kommentiert
Illegale Migranten ohne Aufenthalt sollen außerhalb Europas gebracht werden.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf