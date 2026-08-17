After Humiliating Defeat: GAK Parts Ways with Feldhofer

GAK is taking action in response to the team’s performance in the first three games of the season: Head Coach Ferdinand Feldhofer was relieved of his duties on Monday, effective immediately.

“To bring about the necessary change in this still-young season, it was essential to inject new momentum. We have analyzed the overall situation and are taking decisive action. The process of reviewing the situation with the team is underway immediately. Our focus is now on realigning our sports strategy and preparing for the challenges ahead,” said President Rene Ziesler.