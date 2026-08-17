Coach Fired
After Humiliating Defeat: GAK Parts Ways with Feldhofer
Following the 0-8 loss to Rapid at Allianz Stadium, GAK has relieved head coach Ferdinand Feldhofer of his duties effective immediately. Joachim Standfest will take over on an interim basis.
GAK is taking action in response to the team’s performance in the first three games of the season: Head Coach Ferdinand Feldhofer was relieved of his duties on Monday, effective immediately.
“To bring about the necessary change in this still-young season, it was essential to inject new momentum. We have analyzed the overall situation and are taking decisive action. The process of reviewing the situation with the team is underway immediately. Our focus is now on realigning our sports strategy and preparing for the challenges ahead,” said President Rene Ziesler.
“An 0–8 loss hurts and leaves its mark,” said interim sporting director Andi Lienhart. “Ferdinand Feldhofer did a very good job by helping us avoid relegation twice, for which we are very grateful to him. Nevertheless, after a result like this, we cannot simply carry on as usual. We had to take clear action in the best interests of the club.”
“GAK has grown in many areas during this time, has become even more professional, and has established itself as an exciting platform for player development. Even during difficult and challenging phases, we’ve managed together to secure our place in the league on our own,” said the outgoing Feldhofer.
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