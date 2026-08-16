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Man Seriously Injured

Series of Accidents on Sunday Kept Emergency Responders Busy

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16.08.2026 20:28
Emergency responders were on the scene (stock photo).
Emergency responders were on the scene (stock photo).(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMM, Krone KREATIV)
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Von Krone Oberösterreich

For some people in Upper Austria, Sunday ended in the hospital. Numerous accidents occurred, particularly in the districts of Braunau and Gmunden. A 65-year-old man from Vienna was seriously injured during a trail training course.

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The serious accident occurred on Sunday morning at a trial park in the Gmunden district. A 65-year-old man from Vienna was completing a training course on his trial bike when he crashed into a nearby meadow while navigating a left-hand turn, sustaining serious injuries. After receiving emergency medical treatment, the 65-year-old was admitted to the Salzkammergutklinikum Gmunden.

Motorcyclist Injured
A 61-year-old South African national from the Braunau district was driving her car around 10 a.m. from the Hiltenwiesen farm road toward the Mattsee state highway. At the same time, a 68-year-old man from the Braunau district was riding his motorcycle on the L505, coming from Palting toward Mattsee. The 61-year-old woman was attempting to cross the Mattseer Landesstraße when she collided with the motorcyclist. The 68-year-old man sustained injuries of an unspecified severity and, after receiving initial treatment, was flown by emergency medical helicopter to the Salzburg Trauma Center.

E-moped vs. e-bike
In Altheim, a 17-year-old from the Ried district was riding his electric moped around 3:00 p.m. He collided with a 61-year-old man from the Braunau district who was riding his e-bike. After receiving initial medical care, both were admitted to Braunau Hospital with injuries of unspecified severity.

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