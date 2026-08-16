Man Seriously Injured
Series of Accidents on Sunday Kept Emergency Responders Busy
For some people in Upper Austria, Sunday ended in the hospital. Numerous accidents occurred, particularly in the districts of Braunau and Gmunden. A 65-year-old man from Vienna was seriously injured during a trail training course.
The serious accident occurred on Sunday morning at a trial park in the Gmunden district. A 65-year-old man from Vienna was completing a training course on his trial bike when he crashed into a nearby meadow while navigating a left-hand turn, sustaining serious injuries. After receiving emergency medical treatment, the 65-year-old was admitted to the Salzkammergutklinikum Gmunden.
Motorcyclist Injured
A 61-year-old South African national from the Braunau district was driving her car around 10 a.m. from the Hiltenwiesen farm road toward the Mattsee state highway. At the same time, a 68-year-old man from the Braunau district was riding his motorcycle on the L505, coming from Palting toward Mattsee. The 61-year-old woman was attempting to cross the Mattseer Landesstraße when she collided with the motorcyclist. The 68-year-old man sustained injuries of an unspecified severity and, after receiving initial treatment, was flown by emergency medical helicopter to the Salzburg Trauma Center.
E-moped vs. e-bike
In Altheim, a 17-year-old from the Ried district was riding his electric moped around 3:00 p.m. He collided with a 61-year-old man from the Braunau district who was riding his e-bike. After receiving initial medical care, both were admitted to Braunau Hospital with injuries of unspecified severity.
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