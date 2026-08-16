Series of Accidents on Sunday Kept Emergency Responders Busy

Motorcyclist Injured

A 61-year-old South African national from the Braunau district was driving her car around 10 a.m. from the Hiltenwiesen farm road toward the Mattsee state highway. At the same time, a 68-year-old man from the Braunau district was riding his motorcycle on the L505, coming from Palting toward Mattsee. The 61-year-old woman was attempting to cross the Mattseer Landesstraße when she collided with the motorcyclist. The 68-year-old man sustained injuries of an unspecified severity and, after receiving initial treatment, was flown by emergency medical helicopter to the Salzburg Trauma Center.