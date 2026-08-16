Was bei den heimischen „Scouts“ wirklich zählt

„Wer jungen Menschen Zeit schenkt, ihnen Fähigkeiten vermittelt und sie auf ihrem Weg begleitet, übernimmt Verantwortung für die Zukunft unserer Gesellschaft“, betonte Mikl-Leitner, die prompt zur Ehrenpfadfinderin ernannt wurde und sogar ein Halstuch bekam. Was aber bleibt in Erinnerung? Ein besonderes Lagerfeuer, gemeinsame Abenteuer. Freunde fürs Leben. Oder die Erkenntnis, dass man gemeinsam auch schwierige Aufgaben meistern kann.