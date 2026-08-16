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Was bei den heimischen „Scouts“ wirklich zählt

Niederösterreich
16.08.2026 19:33
Landeshauptfrau Mikl-Leitner machte sich in Niederösterreich ein Bild der guten Taten der ...
Landeshauptfrau Mikl-Leitner machte sich in Niederösterreich ein Bild der guten Taten der Pfadfinder.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Mark Perry
Porträt von René Denk
Von Mark Perry und René Denk

Die „Krone“ war zu Besuch im Mostviertler Wilhelmsburg bei den Pfadfindern. Auch Landeschefin Mikl-Leitner wurde kurzerhand zur Pfadfinderin – inklusive Knotenprüfung und Ehrenpfadfinder-Taufe.

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Schnüre in den Händen, strahlende Kinderaugen und berührende Begegnungen: Beim Besuch der Pfadfinder Wilhelmsburg tauchte Landeshauptfrau Johann Mikl-Leitner tief in die Welt der guten Taten ein – und musste beim Knotenknüpfen selbst zeigen, was sie kann. Die Wichtel, Wölflinge, Späher und Guides waren dabei geduldige Lehrmeister.

Im weiten Land gibt es 30.000 Pfadfinder. Die 1932 gegründete Gruppe im Traisental zählt rund 70 Mitglieder. Derzeit saniert sie ihr Heim mit viel Herzblut. Dafür gab es von der Landeschefin ein bewegendes Danke an die Gruppenleiter rund um Fabian Klaus und Stefanie Gabath.

Mikl-Leitner und Mark Perry (selbst Scout) lassen sich von Georg-Philipp die Pfadi-Welt ...
Mikl-Leitner und Mark Perry (selbst Scout) lassen sich von Georg-Philipp die Pfadi-Welt erklären. Für Erinnerungsfotos blieb Zeit.(Bild: Imre Antal)

„Wer jungen Menschen Zeit schenkt, ihnen Fähigkeiten vermittelt und sie auf ihrem Weg begleitet, übernimmt Verantwortung für die Zukunft unserer Gesellschaft“, betonte Mikl-Leitner, die prompt zur Ehrenpfadfinderin ernannt wurde und sogar ein Halstuch bekam. Was aber bleibt in Erinnerung? Ein besonderes Lagerfeuer, gemeinsame Abenteuer. Freunde fürs Leben. Oder die Erkenntnis, dass man gemeinsam auch schwierige Aufgaben meistern kann.

Ein Gruppenfoto durfte auch nicht fehlen.
Ein Gruppenfoto durfte auch nicht fehlen.(Bild: Imre Antal)

Für Mikl-Leitner ist genau das die große Stärke der Bewegung: „Sie verbindet gelebte Tradition mit zeitgemäßer Pädagogik.“ Zum Abschied gab es deshalb den passenden Wunsch: „Viele gemeinsame Erlebnisse, Freude und natürlich – gut Pfad!

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