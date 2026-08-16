Community Shield
Champions Arsenal Claim Their First Title of the Season
English champion Arsenal FC takes on FA Cup winner Manchester City in the Community Shield. We’re covering the game live—see the live ticker below! The score is currently 3–0.
Here’s the live ticker:
Just like in 2023, Arsenal FC is facing Manchester City in the Community Shield—back then, the Londoners prevailed 4-1 in a penalty shootout. The “Gunners” enter the match as the defending champions, having bolstered their squad over the summer with Newcastle captain Bruno Guimaraes and Greek player Christos Tzolis.
For Manchester City, the Community Shield marks the start of a new era. Legendary coach Pep Guardiola left the “Citizens” after ten years, and his former assistant coach, Enzo Maresca, took over this summer.
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