13-Jährige krachte mit E-Scooter gegen Bauzaun

Schwere Unfälle mit E-Scootern gehören leider weiter zur sommerlichen Tagesordnung: Im Tiroler Bezirk Kufstein war ein Mädchen (13) laut Polizei zu schnell unterwegs und krachte mit Wucht gegen einen Bauzaun.
Gegen 14.25 Uhr lenkte die 13-jährige Einheimische den Elektro-Scooter auf einem Geh- und Radweg von Walchsee kommend in Richtung Niederndorf. Das Mädchen überfuhr einen Kanaldeckel und verlor anschließend – nach bisherigem Ermittlungsstand aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit – die Kontrolle über den Roller, woraufhin sie mit einem Bauzaun kollidierte.
Mädchen blieb bewusstlos liegen
Daraufhin stürzte die Lenkerin auf die Fahrbahn und blieb dort bewusstlos liegen. Arbeiter, die sich auf einer direkt neben der Unfallstelle befindlichen Baustelle befanden, leisteten umgehend Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte.
Die 13-Jährige, die keinen Sturzhelm trug, musste mit schweren Kopfverletzungen per Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber Heli 4, der Rettungsdienst sowie eine Streife der Polizei Niederndorf.
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