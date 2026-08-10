13-Jährige krachte mit E-Scooter gegen Bauzaun

Gegen 14.25 Uhr lenkte die 13-jährige Einheimische den Elektro-Scooter auf einem Geh- und Radweg von Walchsee kommend in Richtung Niederndorf. Das Mädchen überfuhr einen Kanaldeckel und verlor anschließend – nach bisherigem Ermittlungsstand aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit – die Kontrolle über den Roller, woraufhin sie mit einem Bauzaun kollidierte.