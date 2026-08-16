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Horrifying Scenes

Searching for returnable bottles, struck by a train—dead

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16.08.2026 13:00
For the victim, any help came too late.
For the victim, any help came too late.(Bild: Krone-Collage/„Krone“-Leserreporter, Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

A dramatic accident with a fatal outcome occurred early Saturday afternoon at the Liesing train station in Vienna: A man had apparently stepped onto the tracks while searching for returnable bottles. A passing express train struck the 45-year-old—any attempt to help came too late.

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The horrific scenes unfolded around 1:30 p.m. Witnesses had observed the victim searching the station grounds for returnable bottles. In doing so, the 45-year-old ultimately put himself in mortal danger—and even climbed onto the tracks. 

Victim died at the scene
The man noticed the express train passing through the station too late; he was struck by the train and so severely injured that he died at the scene. This prompted a response from emergency medical services, police, and firefighters, as shown in a video taken by a reader.

The station was completely evacuated after the accident, and train service was temporarily suspended. An investigation into the exact circumstances of the accident is underway, police announced on Sunday. 

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