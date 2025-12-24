Pferde gingen durch: Kutsche landete in Bachbett

Ein spektakulärer Zwischenfall sorgte im Tiroler Ötztal für Aufsehen: Eine Pferdekutsche ist Dienstagnachmittag in Längenfeld in einen Bach gestürzt, nachdem der Kutscher abgestiegen war und die beiden Pferde offenbar durchgegangen waren. Es dürfte alles glimpflich ausgegangen sein.
Zu dem Zwischenfall kam es am Dienstag gegen 13 Uhr. Nachdem der Kutscher zuvor abgestiegen war, erschraken die beiden Pferde offenbar aus bisher unbekannter Ursache, sagte ein Polizeisprecher.
Über Böschung ins Wasser gestürzt
Eines lief davon, das andere Pferd hing zunächst noch am Fuhrwerk. Die Kutsche stürzte daraufhin über eine Böschung und landete im Bach. Ob auch das Pferd mit abstürzte, ist nicht bekannt.
Vorfall ging offenbar glimpflich aus
Feuerwehrleute bargen letztlich die Kutsche mit Unterstützung eines Kranfahrzeugs. Der Kutscher wurde bisherigen Informationen zufolge nicht verletzt, hieß es von der Polizei abschließend.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.