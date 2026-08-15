Germans Cheer
Swimming sensation! 19-year-old breaks world record
Just 19 years old and already the new world record holder in the 1,500-meter freestyle! Germany’s Johannes Liebmann shattered the previous record set by American Bobby Finke by a full 3.88 seconds.
The 19-year-old German had already impressed in open water the previous week; in the 50-meter pool, he followed up his gold medal—and a new European record in the 800-meter freestyle—with another gold in the 1,500-meter freestyle. In a steady solo race, Liebmann touched the wall in 14:26.79, improving the previous world record—set two years ago at the Paris Games by American Bobby Finke—by a full 3.88 seconds. The young star also shaved 6.01 seconds off the European record set more than four years ago by the Italian Gregorio.
Swimming star Leon Marchand thrilled French fans on Saturday evening at the Paris Olympic Aquatic Center by winning gold in the 200-meter butterfly at the European Long-Course Championships. The four-time 2024 Olympic champion is competing in a reduced program at these championships due to injury; in the 200-meter butterfly, he won convincingly in 1:51.72 minutes, finishing 2.34 seconds over Hungary’s Richard Marton.
Sara Sjöström, on the other hand, missed her chance to become the sole European record-holder. In the 50-meter freestyle final, the new mother was defeated by two hundredths of a second by 34-year-old Polish swimmer Katarzyna Maria Wasick, finishing in 23.86 seconds just two days before her 33rd birthday. Sjöström had won her first European Championship gold medal in 2008 in Eindhoven at the age of 14. She thus remains tied with Franziska van Almsick at 18 long-course European Championship gold medals, but has won far more of them—excluding relay events—than the German has.
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