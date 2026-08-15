Swimming sensation! 19-year-old breaks world record

The 19-year-old German had already impressed in open water the previous week; in the 50-meter pool, he followed up his gold medal—and a new European record in the 800-meter freestyle—with another gold in the 1,500-meter freestyle. In a steady solo race, Liebmann touched the wall in 14:26.79, improving the previous world record—set two years ago at the Paris Games by American Bobby Finke—by a full 3.88 seconds. The young star also shaved 6.01 seconds off the European record set more than four years ago by the Italian Gregorio.