Gleitschirmpilot bei Absturz in Tirol verletzt

Am Samstagvormittag ist ein Gleitschirmpilot im Bereich des Serlesjöchls in Tirol abgestürzt. Der Deutsche wurde dabei schwer verletzt und in die Universitätsklinik Innsbruck gebracht.
Laut Zeuginnen und Zeugen ereignete sich der Unfall in einer Höhe von etwa fünf Metern talwärts. Der Gleitschirm sei seitlich eingeklappt und der Mann (42) auf dem Boden aufgeschlagen, berichtete die Tiroler Polizei. Dabei erlitt er schwere Verletzungen.
Der 42-Jährige wurde an der Unfallstelle in der Gemeinde Fulpmes (Innsbruck-Land) von einem Notarzt erstversorgt und anschließend mittels Tau geborgen. Dabei war auch die Bergrettung Vorderes Stubtaital im Einsatz. Nach einer Zwischenlandung wurde der Deutsche in die Universitätsklinik Innsbruck gebracht.
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