Gleitschirmpilot bei Absturz in Tirol verletzt

Der 42-Jährige wurde an der Unfallstelle in der Gemeinde Fulpmes (Innsbruck-Land) von einem Notarzt erstversorgt und anschließend mittels Tau geborgen. Dabei war auch die Bergrettung Vorderes Stubtaital im Einsatz. Nach einer Zwischenlandung wurde der Deutsche in die Universitätsklinik Innsbruck gebracht.