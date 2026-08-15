Pit Bull Bites Jogger: “Lady” Just Walked Away

A 47-year-old woman from the Grieskirchen district was jogging on Saturday around 7:30 a.m. on a dirt path to the right of the Trattnach River, heading toward Unternberg from the Grieskirchen outdoor pool. As she was jogging, she encountered a woman—whose identity is still unknown—walking her dog off-leash. The dog suddenly attacked the jogger and inflicted a severe bite wound on her.