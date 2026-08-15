Manhunt
Pit Bull Bites Jogger: “Lady” Just Walked Away
No, he wasn’t just playing: A loose pit bull bit a jogger in Grieskirchen, inflicting a serious injury to her left thigh. Outrageous: the owner ignored the attack and simply kept walking.
A 47-year-old woman from the Grieskirchen district was jogging on Saturday around 7:30 a.m. on a dirt path to the right of the Trattnach River, heading toward Unternberg from the Grieskirchen outdoor pool. As she was jogging, she encountered a woman—whose identity is still unknown—walking her dog off-leash. The dog suddenly attacked the jogger and inflicted a severe bite wound on her.
Admitted to the hospital
The dog owner ignored the attack and simply walked on. The injured 47-year-old managed to make her way to the Grieskirchen outdoor pool, where a passerby then took her to the Grieskirchen Hospital.
Description of the suspect:
Female, mid-30s, slim, red-blonde hair. The pit bull has white fur with light brown spots. Please contact the Grieskirchen Police Station at 059133/4230 with any relevant information.
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