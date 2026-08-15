Bundesliga Live Updates
Austria Lustenau Celebrates First Win Since Promotion
Matchday 3 in the Bundesliga: Austria Lustenau hosts WAC. We’re covering the game live—see the live updates below. The score is currently 2–1.
Here’s the live ticker:
“We’re excited to play at the new Lustenau stadium for the first time, fully aware of the difficulty of the task ahead. Nevertheless, we want to capitalize on our momentum to pick up some important points,” said WAC coach Thomas Silberberger. With a 3-0 win over Wiener Austria and a 1-1 draw against Salzburg, the season has gotten off to a strong start—and the statistics are also on the Carinthians’ side. All four previous Bundesliga matches in Lustenau have gone to WAC.
The Vorarlberg team, meanwhile, wants to give its home fans their first win since promotion following the 1-1 draw against Ried in their season opener. Most recently, they lost 1–2 at GAK. “We were too harmless up front, though, and we didn’t defend well enough against the goals we conceded. We have to do better there,” head coach Markus Mader reflected. Mader expects WAC to be a confident opponent. “They’ve performed very strongly so far and are a really good team that clearly bears the hallmark of Thomas Silberberger.” For Mader, one thing is certain: “This will be a tough matchup.”
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