Austria Lustenau Celebrates First Win Since Promotion

“We’re excited to play at the new Lustenau stadium for the first time, fully aware of the difficulty of the task ahead. Nevertheless, we want to capitalize on our momentum to pick up some important points,” said WAC coach Thomas Silberberger. With a 3-0 win over Wiener Austria and a 1-1 draw against Salzburg, the season has gotten off to a strong start—and the statistics are also on the Carinthians’ side. All four previous Bundesliga matches in Lustenau have gone to WAC.