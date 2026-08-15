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12-Jähriger am Steuer

Junge Burschen bei 40 km/h mit E-Scooter gestürzt

Steiermark
15.08.2026 16:11
Immer wieder kommt es zu schweren E-Scooter-Unfällen mit Jugendlichen (Symbolbild).
Immer wieder kommt es zu schweren E-Scooter-Unfällen mit Jugendlichen (Symbolbild).(Bild: Jürgen Fuchs)
(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

In der Nacht auf Samstag kam in Graz ein Zwölfjähriger mit einem E-Scooter zu Sturz und erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein 16-Jähriger, der sich ebenfalls auf dem Fahrzeug befand, wurde leicht verletzt.

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Mitten in der Nacht, kurz vor 4 Uhr, war ein Zwölfjähriger gemeinsam mit einem 16-Jährigen auf einem E-Scooter auf der Idlhofgasse in südlicher Fahrtrichtung unterwegs. Die beiden Burschen fuhren mit einer Geschwindigkeit von etwa 40 km/h. Als der Zwölfjährige plötzlich beschleunigte, lehnte sich der 16-Jährige nach vorn, woraufhin beide zu Sturz kamen.

Im Innenhof versteckt
Der 16-Jährige erlitt schwere Verletzungen, der Zwölfjährige wurde leicht verletzt. Aus Angst vor Konsequenzen versteckten sich die beiden in einem Innenhof. Schließlich fand man sie, sie wurden in die Grazer Kinderklinik gebracht. Erschreckend: Die Jugendlichen waren mit einem E-Scooter unterwegs, der eine Bauartgeschwindigkeit von bis zu 70 km/h erreichen kann!

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