Junge Burschen bei 40 km/h mit E-Scooter gestürzt

Im Innenhof versteckt

Der 16-Jährige erlitt schwere Verletzungen, der Zwölfjährige wurde leicht verletzt. Aus Angst vor Konsequenzen versteckten sich die beiden in einem Innenhof. Schließlich fand man sie, sie wurden in die Grazer Kinderklinik gebracht. Erschreckend: Die Jugendlichen waren mit einem E-Scooter unterwegs, der eine Bauartgeschwindigkeit von bis zu 70 km/h erreichen kann!