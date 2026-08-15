It doesn't look good
Injured in a preseason match! Concerns for Konrad Laimer
Concerns for Konrad Laimer! The Austrian national team player had to leave the field injured just a few minutes into FC Bayern Munich’s preseason match against RB Leipzig as part of the Telekom Cup.
What was supposed to be an exciting preseason match between Bayern and RB Leipzig may have turned into a bitter afternoon for Konrad Laimer. The Bayern player was injured just a few minutes into the game during a tackle.
In the eighth minute, Laimer went head-to-head with Leipzig captain David Raum and ended up lying on the field. After a while, the Austrian national team player got back to his feet, but soon realized he couldn’t continue. He had injured his right thigh.
Chants and encouragement from ÖFB teammates
Laimer received brief medical attention and was eventually substituted for Sacha Boey. The Austrian limped toward the locker room with a pained expression on his face, assisted by team staff. Further examinations will take place there. No details are known yet. Let’s hope that Laimer didn’t sustain a more serious injury during the incident.
Bayern fans bid Laimer farewell with thunderous applause and “Konni-Laimer” chants. On his way to the locker room, his ÖFB teammate Christoph Baumgartner also exchanged a few words with Laimer. The Leipzig player is still struggling with the aftereffects of his severe thigh injury, which also cost him a spot on the World Cup roster.
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