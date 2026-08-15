A transfer for 50 mille?
Goodbye, Barca! World Cup hero is already training in a PSG jersey
Spain’s World Cup final hero is now set to lead the attack for the reigning Champions League champions. Paris Saint-Germain has signed Ferran Torres from FC Barcelona—according to media reports, the transfer fee is said to be 50 million euros. Torres has already been photographed wearing the PSG training kit.
There, Torres is reunited with an old acquaintance. Under PSG’s Spanish coach Luis Enrique, Torres made his international debut in 2020. At the 2026 World Cup, he scored the decisive goal in the final against Argentina.
65 goals for FC Barcelona
The forward made his professional breakthrough at Valencia CF before Manchester City brought him to the Premier League in 2020. However, he spent only a year and a half there before returning to his home country to join FC Barcelona. So now his employer is PSG—which the club also officially announced via social media:
For Barça, the forward tallied 65 goals and 23 assists in 207 games.
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