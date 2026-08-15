Bei Flämmarbeiten begann die Fassade zu brennen

Das Risiko bei Flämmarbeiten wurde am Freitag einmal mehr bei einem Ereignis in Fieberbrunn (Tiroler Bezirk Kitzbühel) klar: Das Schlimmste konnte allerdings verhindert werden ...
Gegen 14.30 Uhr führte ein Arbeiter Flämmarbeiten am Balkon bei der Baustelle eines Hauses durch. Dabei habe er nach etwa 20 Minuten bemerkt, dass die Innenseite der Holzfassade zu brennen begann.
Pulverlöscher vergeblich eingesetzt
Mit einem auf der Baustelle befindlichen Pulverlöscher versuchte der Arbeiter, das Feuer zu löschen. Da dies jedoch nicht gelang, wurde der Notruf abgesetzt. Die Freiwilligen Feuerwehren Fieberbrunn und St. Johann, die mit sieben Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften im Einsatz standen, konnten den Brand schließlich löschen.
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