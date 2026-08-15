Bei Flämmarbeiten begann die Fassade zu brennen

Pulverlöscher vergeblich eingesetzt

Mit einem auf der Baustelle befindlichen Pulverlöscher versuchte der Arbeiter, das Feuer zu löschen. Da dies jedoch nicht gelang, wurde der Notruf abgesetzt. Die Freiwilligen Feuerwehren Fieberbrunn und St. Johann, die mit sieben Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften im Einsatz standen, konnten den Brand schließlich löschen.