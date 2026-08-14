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LASK bids an emotional farewell to Sasa Kalajdzic
Von krone Sport
An emotional farewell to Sasa Kalajdzic. Ahead of the Upper Austria derby against Ried, the LASK forward was celebrated one last time by the club and the fans...
There had been much speculation leading up to the derby between LASK and Ried: Would double hero Kalajdzic simply be given a send-off, or was a sensational transfer to the Champions League playoff against Celtic in the works?
Here are the best photos:
At 7:12 p.m., the moment finally arrived, and the striker was honored one last time with a jersey and loud chants.
Didi Kühbauer: “We know full well that he has other goals. I think he’s hungry for a different league.”
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