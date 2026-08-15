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„Krone“-Herzensmensch

Wie in Bergern die Vereine gefeiert werden

Niederösterreich
15.08.2026 16:00
In Bergern wird heute ordentlich gefeiert: beim großen „Krone“-Herzensmensch-Fest
In Bergern wird heute ordentlich gefeiert: beim großen „Krone“-Herzensmensch-Fest(Bild: Imre Antal)
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Lukas Lusetzky

Jährlich werden die besten Vereine aus Niederösterreichs Gemeinden ausgezeichnet. Im Vorjahr konnten sich die Vereine aus dem Ort Bergern beweisen. 

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Insgesamt 20.000 Vereine machen das Leben in Niederösterreich bunt und lebenswert. Insgesamt 700.000 Niederösterreicher sind ehrenamtlich tätig. Diese Riesenwelle an Hilfsbereitschaft wird von den Gemeinden aktiv unterstützt. Hilfe beim Organisieren oder Bewerben eines Festes, Spenden oder die Möglichkeit, kostenfrei Vereinsheime oder Gemeindesäle zu verwenden – die Ortschefs und Gemeinderäte im weiten Land tragen dazu bei, dass die Vereine gut arbeiten können.

Beinahe jeder Bürger engagiert sich in Verein
Im Rahmen der „Krone“-Herzensmensch-Aktion werden deshalb einmal im Jahr die vereinsfreundlichsten Gemeinden ausgezeichnet. 2025 hat Bergern im Dunkelsteinerwald den Sieg davongetragen. Die Gemeindeverwaltung unter Leitung von Bürgermeister Roman Janacek unterstützt die Vereine mit voller Energie. Und das motiviert natürlich: Beinahe jeder Bürger der 1309-Einwohner-Gemeinde ist mindestens in einem Verein tätig und engagiert sich dort ehrenamtlich. Das wird nun groß mit einem „Vereinsfest“ gefeiert. Am Samstag, 22. August, laden Gemeinde und die Kronen Zeitung ab 14 Uhr auf das Areal am Sportplatz Oberbergern. Ab 15 Uhr ist dann ein buntes Vereinsprogramm geplant. Um 17 Uhr steht – musikalisch umrahmt von den Bergerner Musikanten und der Dunkelsteiner Blasmusik – die Ehrung der Gemeinde Bergern und auch der „Krone“-Herzensmenschen auf dem Programm. Ab 19 Uhr sorgt dann die Liveband High-Musik für Stimmung. Dazu ist der Eintritt frei.

Voting für Herzensmensch hat wieder gestartet
Abgeschlossen werden kann der Abend dann auch tänzerisch ab 23 Uhr beim Clubbing mit DJ Selecta in der Sporthalle (Tickets für diesen Programmpunkt können vorab bei Nah&Frisch Bergern gekauft werden). Der gesamte Erlös geht ausschließlich an gemeinnützige Vereine in der Gemeinde. Übrigens: Die Erhebungsbögen für die nächste Ehrung der vereinsfreundlichsten Gemeinden im Rahmen der Herzensmensch-Aktion von „Krone“ und Freiwilligencenter Niederösterreich sind bereits an die Gemeindestuben geschickt worden…

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