Wie in Bergern die Vereine gefeiert werden

Beinahe jeder Bürger engagiert sich in Verein

Im Rahmen der „Krone“-Herzensmensch-Aktion werden deshalb einmal im Jahr die vereinsfreundlichsten Gemeinden ausgezeichnet. 2025 hat Bergern im Dunkelsteinerwald den Sieg davongetragen. Die Gemeindeverwaltung unter Leitung von Bürgermeister Roman Janacek unterstützt die Vereine mit voller Energie. Und das motiviert natürlich: Beinahe jeder Bürger der 1309-Einwohner-Gemeinde ist mindestens in einem Verein tätig und engagiert sich dort ehrenamtlich. Das wird nun groß mit einem „Vereinsfest“ gefeiert. Am Samstag, 22. August, laden Gemeinde und die Kronen Zeitung ab 14 Uhr auf das Areal am Sportplatz Oberbergern. Ab 15 Uhr ist dann ein buntes Vereinsprogramm geplant. Um 17 Uhr steht – musikalisch umrahmt von den Bergerner Musikanten und der Dunkelsteiner Blasmusik – die Ehrung der Gemeinde Bergern und auch der „Krone“-Herzensmenschen auf dem Programm. Ab 19 Uhr sorgt dann die Liveband High-Musik für Stimmung. Dazu ist der Eintritt frei.