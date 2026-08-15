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Schauplatz für Bewerbe

Retz wird 2027 wieder zur Feuerwehr-Hauptstadt

Niederösterreich
15.08.2026 18:00
Drei Tage lang stehen in Retz Wettkampf, Kameradschaft und das 75. Jubiläum im Mittelpunkt.
Drei Tage lang stehen in Retz Wettkampf, Kameradschaft und das 75. Jubiläum im Mittelpunkt.(Bild: Matthias Fischer / www.fotomeist)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

Kaum ist der jüngste Landesfeuerwehrleistungsbewerb Geschichte, laufen bereits die Vorbereitungen für das große Jubiläum: Von 2. bis 4. Juli 2027 kämpfen Tausende Florianis in Retz um Bestzeiten und Abzeichen.

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Der nächste Treffpunkt der niederösterreichischen Feuerwehrfamilie steht fest: Drei Tage lang wird Retz im kommenden Sommer zur Feuerwehr-Hauptstadt. Bei den 75. NÖ Landesfeuerwehrleistungsbewerben messen sich Gruppen aus dem ganzen Bundesland in Schnelligkeit, Präzision und perfekter Zusammenarbeit.

Für die Weinstadt ist das Großereignis kein Neuland. Bereits 2014 waren die Landesfeuerwehrleistungsbewerbe in Retz zu Gast. Nun kehren Tausende Feuerwehrmitglieder zum großen Jubiläum zurück.

Der sportliche Wettkampf steht bei den Landesfeuerwehrleistungsbewerben im Mittelpunkt. Tausende ...
Der sportliche Wettkampf steht bei den Landesfeuerwehrleistungsbewerben im Mittelpunkt. Tausende Teilnehmer werden wieder erwartet.(Bild: Matthias Fischer / www.fotomeist)

„Viele Stunden intensiven Trainings“
„Die Landesfeuerwehrleistungsbewerbe zeigen eindrucksvoll, was unsere Feuerwehren auszeichnet: Kameradschaft, Leistungsbereitschaft und das gemeinsame Arbeiten an einem Ziel“, betont Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner. Hinter jeder Bewerbsgruppe stünden viele Stunden intensiven Trainings und großer persönlicher Einsatz.

Dass für die 75. Auflage nach intensiver Suche mit Retz ein Veranstalter gefunden werden konnte, freut den Landesfeuerwehrchef besonders. Sein Dank gelte bereits jetzt den zahlreichen Kameraden und Helfern, die eine Großveranstaltung dieser Dimension erst möglich machen.

Sechs Feuerwehren ziehen an einem Strang
Denn die Vorbereitungen sind eine Gemeinschaftsleistung. Neben der Feuerwehr Retz stemmen die Feuerwehren Kleinhöflein, Kleinriedenthal, Obernalb, Unternalb und Unterretzbach gemeinsam mit dem NÖ Landesfeuerwehrverband und dem Bezirksfeuerwehrkommando Hollabrunn die Organisation.

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„Sechs Feuerwehren arbeiten bei diesem Landesfeuerwehrleistungsbewerb gemeinsam an einem Ziel“, erklärt Abschnittsfeuerwehrkommandant Andreas Elmer. Die Vorbereitungen würden den Florianis einiges abverlangen, gleichzeitig sei bereits jetzt eine enorme Begeisterung zu spüren. „Für uns ist es eine große Ehre, Gastgeber für die Feuerwehren aus ganz Niederösterreich zu sein.“

Großes Fest der Feuerwehrfamilie
Auch Bürgermeister Stefan Lang freut sich auf die zahlreichen Gäste. Gemeinschaft und Ehrenamt hätten in Retz einen hohen Stellenwert. „Wir heißen die Feuerwehrmitglieder, ihre Familien und alle Besucher herzlich willkommen“, so der Stadtchef.

Neben Bestzeiten und Abzeichen geht es bei den Landesbewerben traditionell auch um Kameradschaft und Begegnung. Feuerwehrmitglieder aus allen Bezirken kommen zusammen, tauschen Erfahrungen aus und pflegen Freundschaften. Beim 75. Jubiläum soll Retz damit nicht nur zum Schauplatz spannender Wettkämpfe, sondern auch eines großen Festes der niederösterreichischen Feuerwehrfamilie werden.

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