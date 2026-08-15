Retz wird 2027 wieder zur Feuerwehr-Hauptstadt

Neben Bestzeiten und Abzeichen geht es bei den Landesbewerben traditionell auch um Kameradschaft und Begegnung. Feuerwehrmitglieder aus allen Bezirken kommen zusammen, tauschen Erfahrungen aus und pflegen Freundschaften. Beim 75. Jubiläum soll Retz damit nicht nur zum Schauplatz spannender Wettkämpfe, sondern auch eines großen Festes der niederösterreichischen Feuerwehrfamilie werden.