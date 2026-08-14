Automatically Saved Draft

Return to England
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Andraes Weimann has found a new club following his departure from Rapid. The 35-year-old is returning to England to sign with fourth-division side Cheltenham Town.
A year back in Austria was apparently enough for the Viennese player, who is now drawn back to his adopted home of England. Weimann had joined Rapid on loan from Derby County in the winter—but after 15 appearances in green and white, the Hütteldorf-based club decided against a permanent transfer.
His contract with second-division side Derby County expired this summer, after which he joined Cheltenham Town in League 2. There, he is expected to contribute a wealth of experience. “Andreas brings quality to our squad. He has consistently played at a high level throughout his career and has also performed well for his country,” said his new coach, Steve Cotterill, explaining the transfer.
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