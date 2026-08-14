Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Flucht mit Bargeld

Beim Bezahlen zog „Kunde“ plötzlich einen Revolver

Niederösterreich
14.08.2026 13:48
Zunächst stand der „Kunde“ zum Bezahlen an der Kasse, dann zückte er einen Revolver ...
Zunächst stand der „Kunde“ zum Bezahlen an der Kasse, dann zückte er einen Revolver (Symbolbild).(Bild: APA/Herbert Neubauer (Symbolbild))
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Mit einem Revolver bedrohte ein bislang unbekannter Mann einen Angestellten eines Supermarktes in Krems und forderte Bargeld. Der Täter konnte flüchten, die Polizei bittet nun um Hinweise.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ein  Räuber hat am Montagabend einen Supermarkt in Krems überfallen. Gegen 18.15 Uhr begab sich der bislang unbekannte Mann zum Kassenbereich. Was zunächst wie ein gewöhnlicher Bezahlvorgang wirkte, endete mit einem bewaffneten Überfall.

Angestellten bedroht
Plötzlich zog der Täter einen silbernen Revolver aus seiner Umhängetasche, bedrohte damit den Angestellten und forderte Bargeld. Mit Beute in bislang unbekannter Höhe flüchtete der Mann anschließend in unbekannte Richtung. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Der Angestellte blieb bei dem Überfall körperlich unverletzt, erlitt laut Polizei jedoch einen Schock. Die Ermittlungen wurden vom Raubbereich des Landeskriminalamtes Niederösterreich übernommen.

Auffälliges gelb-weißes T-Shirt
Der gesuchte Mann soll etwa 30 bis 40 Jahre alt, zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß und von schlanker Statur sein. Er hat weiß-graue kurze Haare und einen Dreitagesbart. Beim Überfall trug er eine Sonnenbrille, eine Kappe sowie ein auffälliges gelb-weißes T-Shirt mit grünem Emblem und eine schwarze Umhängetasche.

Hinweise zum Täter – auch vertraulich – nimmt das Landeskriminalamt Niederösterreich unter 059133-30-3333 entgegen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
14.08.2026 13:48
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Bereits vor 21 Jahren haben italienische Forscher den Erreger Vibrio vulnificus (siehe 3D-Grafik ...
Mittelmeer wird wärmer
„Fleischfressende Bakterien“ breiten sich aus
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sonnenfinsternis beobachten: Das müssen Sie wissen
140.044 mal gelesen
Österreich
Sonnenfinsternis: So war das Spektakel am Himmel
129.262 mal gelesen
Die Sonnenfinsternis zog Menschen im ganzen Land in ihren Bann. 
Wien
Grillhaus-Clan zieht in Wien Spur der Verwüstung
104.659 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Grillhaus-Clan weigert sich seit Monaten, die abgefackelte Immobilie in Floridsdorf an die ...
Österreich
Bundesheer: Wer kennt diese verdächtigen Russen?
1014 mal kommentiert
Kennen Sie einen der gesuchten russischen „Diplomaten“?
Außenpolitik
Auswandern nach Russland? Kneissl will helfen
848 mal kommentiert
Nach kurzer Funkstille geistert die ehemalige Politikerin schon wieder durch die russischen ...
Innenpolitik
Anzeige gegen Walter Ruck und Michael Ludwig
829 mal kommentiert
Zwischen Walter Ruck und Michael Ludwig passte bis zuletzt kein Blatt.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf