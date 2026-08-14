Beim Bezahlen zog „Kunde“ plötzlich einen Revolver

Mit einem Revolver bedrohte ein bislang unbekannter Mann einen Angestellten eines Supermarktes in Krems und forderte Bargeld. Der Täter konnte flüchten, die Polizei bittet nun um Hinweise.
Ein Räuber hat am Montagabend einen Supermarkt in Krems überfallen. Gegen 18.15 Uhr begab sich der bislang unbekannte Mann zum Kassenbereich. Was zunächst wie ein gewöhnlicher Bezahlvorgang wirkte, endete mit einem bewaffneten Überfall.
Angestellten bedroht
Plötzlich zog der Täter einen silbernen Revolver aus seiner Umhängetasche, bedrohte damit den Angestellten und forderte Bargeld. Mit Beute in bislang unbekannter Höhe flüchtete der Mann anschließend in unbekannte Richtung. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.
Der Angestellte blieb bei dem Überfall körperlich unverletzt, erlitt laut Polizei jedoch einen Schock. Die Ermittlungen wurden vom Raubbereich des Landeskriminalamtes Niederösterreich übernommen.
Auffälliges gelb-weißes T-Shirt
Der gesuchte Mann soll etwa 30 bis 40 Jahre alt, zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß und von schlanker Statur sein. Er hat weiß-graue kurze Haare und einen Dreitagesbart. Beim Überfall trug er eine Sonnenbrille, eine Kappe sowie ein auffälliges gelb-weißes T-Shirt mit grünem Emblem und eine schwarze Umhängetasche.
Hinweise zum Täter – auch vertraulich – nimmt das Landeskriminalamt Niederösterreich unter 059133-30-3333 entgegen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.