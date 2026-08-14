Beim Bezahlen zog „Kunde“ plötzlich einen Revolver

Auffälliges gelb-weißes T-Shirt

Der gesuchte Mann soll etwa 30 bis 40 Jahre alt, zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß und von schlanker Statur sein. Er hat weiß-graue kurze Haare und einen Dreitagesbart. Beim Überfall trug er eine Sonnenbrille, eine Kappe sowie ein auffälliges gelb-weißes T-Shirt mit grünem Emblem und eine schwarze Umhängetasche.