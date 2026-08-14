Fire department extinguished
15-Year-Old Set Fire to a Meadow with Fireworks
On Thursday around 11 p.m., the St. Georgen/Gusen Fire Department was called to a burning meadow. Witnesses reported that teenagers had previously set off a fireworks battery there—which was also found at the scene of the fire.
“It takes only the tiniest spark to start a vegetation fire. Word of this should have gotten around by now, and this incident only reinforces the lack of understanding surrounding such events,” wrote the Upper Austrian fire department of St. Georgen an der Gusen on social media. Earlier, the volunteers had been called out during the night leading into Friday to a meadow fire, which fortunately was quickly extinguished.
Perpetrator Identified
The cause of the fire has left locals shaking their heads. As confirmed by the police, a 15-year-old from the Urfahr-Umgebung district has been identified as the culprit. Witnesses reported that teenagers were allegedly setting off fireworks in the area.
A fireworks battery was also found at the scene of the fire. Further investigations, particularly regarding the extent of the property damage, are underway.
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