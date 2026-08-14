Kühbauer “Would Love to Keep Kalajdzic”

Didi Kühbauer in a major TV interview with sportkrone.at! At LASK’s home stadium, the championship-winning coach chats with krone.at sports editor-in-chief Michael Fally about the start of the season, VAR, Sasa Kalajdzic, Stefan Schwab, his emotions, AI in soccer, the quality of his sleep, literature, his record collection, and his backhand slice in tennis.