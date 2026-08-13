EL Qualifying TICKER
LIVE: Can Red Bull Salzburg hold on at Pafos?
Second leg of the third qualifying round for the Europa League: Red Bull Salzburg is visiting Pafos with a 1-0 lead. We’re reporting live—see the ticker below. The score is currently 2-0!
Here’s the LIVE TICKER:
After a nail-biting 1-0 victory in the first leg, Red Bull Salzburg traveled to Cyprus for the second leg with a slim lead. Today, the “Bulls” aim to secure their spot in the Europa League playoffs against the Cypriot Cup champion, thereby securing their place in the European league phase.
“This will be a tough challenge—emotional and heated!”
But Pafos, which plays its European Cup home games in Limassol, has already proven this year that it can come back from deficits. “This will be a tough challenge—emotional and heated,” said Salzburg coach Röhl, recalling the second qualifying round.
In that round, Pafos had demonstrated its ability to mount a comeback. After a 0–2 loss in the first leg against Hajduk Split, the team still managed to advance at home with a 4–0 victory in extra time.
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