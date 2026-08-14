Bergwanderung rund um Hochgrößen und die Seekoppe

Weiter geht es über alpines Gelände zum Riednertörl (1935 m), bevor wir mit der Seekoppe (2150 m) den höchsten Punkt der Rundwanderung erreichen. Der Abstieg führt vorbei am Riednersee und entlang des Riednerbaches durch offene Weideflächen talwärts. Am Talboden angekommen, erreichen wir den Parkplatz Riedner und folgen schließlich der Talstraße die letzten zwei Kilometer zurück zu unserem Ausgangspunkt.