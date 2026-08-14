Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wanderbare Steiermark

Bergwanderung rund um Hochgrößen und die Seekoppe

Steiermark
14.08.2026 11:00
Zwei Gipfel und mehrere Seen sind Merkmal dieser anspruchsvollen Bergwanderung in der ...
Zwei Gipfel und mehrere Seen sind Merkmal dieser anspruchsvollen Bergwanderung in der Erlebnisregion Gesäuse.(Bild: Weges)
Porträt von Elisabeth Zienitzer
Porträt von Silvia Sarcletti
Von Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti

Wandertipp der Woche: Die ursprüngliche Hochgebirgslandschaft im Nordosten der Wölzer Tauern verleiht dieser Bergwanderung ihren besonderen Charakter.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bereits die Anfahrt von Rottenmann nach Oppenberg auf rund 1000 Meter Seehöhe vermittelt Ruhe und führt in eine wohltuende Berglandschaft. Das Oppenberger Moos, eines der bedeutendsten Hochmoore der Steiermark, und die geschichtsträchtige Pfarrkirche Mariä Geburt prägen den kleinen Ort.

Die abwechslungsreiche Rundwanderung verbindet Wald, Almen und alpines Gelände und eröffnet weite Ausblicke auf Grimming, Dachstein, das Tote Gebirge und die Wölzer Tauern. Für diese anspruchsvolle Bergwanderung sind Trittsicherheit, Kondition, alpine Erfahrung und ein guter Orientierungssinn erforderlich.

Daten & Fakten

  • Wanderdaten: 21 km/ 1400 Hm / Gehzeit ca. 8 h. Anforderungen: anspruchsvolle Bergwanderung mit steilen und steinigen Wegabschnitten; Trittsicherheit, alpine Erfahrung und gute Kondition erforderlich.
  • Orientierung: aufgrund stellenweise spärlicher Beschilderung und Markierung anspruchsvoll; digitale Navigation (GPX-Track) empfohlen.
  • Ausgangspunkt: Sportplatz Oppenberg Einkehrmöglichkeiten: keine während der Wanderung; Alpengasthof Grobbauer, Rottenmann, Oppenberg 229, alpengasthof-grobbauer.at
  • Fragen und Anregungen: WEGES – Silvia und Elisabeth, office@weg-es.at, weg-es.at; Facebook, Instagram und YouTube: wegesaktiv

Fazit: früh aufbrechen, ausreichend Wasser mitnehmen und einen Sommertag in den Wölzer Tauern genießen. Wir starten beim Fußballplatz und orientieren uns an den gelben Wegweisern in Richtung Hochgrößen. Nach rund 900 Metern auf der Asphaltstraße queren wir eine Brücke und wechseln auf eine breite Forststraße, der wir etwa fünf Kilometer stetig bergauf folgen.

Anschließend führt ein schmaler, steiler Steig durch den Wald, ehe das Gelände im Bereich einer Jagdhütte etwas flacher wird. Nach einer weiteren Geländestufe erreichen wir die Abzweigung zum Steinkarsee. Über Latschenfelder und einen steinigen Bergrücken gelangen wir auf den grasbewachsenen Gipfelbereich des Hochgrößen (2115 m).

Lesen Sie auch:
„Herzige“ Fotomotive erwarten Sie bei dieser malerischen Tour. 
Wanderbare Steiermark
Wandergenüsse rund um Bad Schwanberg
07.08.2026
Wanderbare Steiermark
Schafe, Gipfel, Bergsee: Idylle pur im Ennstal
31.07.2026

Weiter geht es über alpines Gelände zum Riednertörl (1935 m), bevor wir mit der Seekoppe (2150 m) den höchsten Punkt der Rundwanderung erreichen. Der Abstieg führt vorbei am Riednersee und entlang des Riednerbaches durch offene Weideflächen talwärts. Am Talboden angekommen, erreichen wir den Parkplatz Riedner und folgen schließlich der Talstraße die letzten zwei Kilometer zurück zu unserem Ausgangspunkt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
14.08.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Bereits vor 21 Jahren haben italienische Forscher den Erreger Vibrio vulnificus (siehe 3D-Grafik ...
Mittelmeer wird wärmer
„Fleischfressende Bakterien“ breiten sich aus
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sonnenfinsternis beobachten: Das müssen Sie wissen
139.898 mal gelesen
Österreich
Sonnenfinsternis: So war das Spektakel am Himmel
129.106 mal gelesen
Die Sonnenfinsternis zog Menschen im ganzen Land in ihren Bann. 
Wien
Grillhaus-Clan zieht in Wien Spur der Verwüstung
104.155 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Grillhaus-Clan weigert sich seit Monaten, die abgefackelte Immobilie in Floridsdorf an die ...
Österreich
Bundesheer: Wer kennt diese verdächtigen Russen?
1013 mal kommentiert
Kennen Sie einen der gesuchten russischen „Diplomaten“?
Außenpolitik
Auswandern nach Russland? Kneissl will helfen
848 mal kommentiert
Nach kurzer Funkstille geistert die ehemalige Politikerin schon wieder durch die russischen ...
Innenpolitik
Anzeige gegen Walter Ruck und Michael Ludwig
826 mal kommentiert
Zwischen Walter Ruck und Michael Ludwig passte bis zuletzt kein Blatt.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf