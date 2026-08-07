Wandergenüsse rund um Bad Schwanberg

Wanderdaten: 10,8 km/ 380 Hm/ Gehzeit ca. 3.30 h.

Anforderungen: leichte Wanderung auf breiten Wegen bzw. Forststraßen; Abstieg über die Kirche auf einem Steig.

Orientierung: Sulmhütten Weg (19) bzw. Sulmhütte; zusätzliche Aufkleber „Blickwechsel Tour“.

Ausgangspunkt: Infobüro am Hauptplatz in Bad Schwanberg.

Einkehrmöglichkeiten: mehrere in Bad Schwanberg; Sulmhütte, 0664/5114094 (geöffnet Fr ab 14 Uhr; Sa, So und Feiertag ab 9 Uhr).

Fragen und Anregungen: WEGES – Silvia und Elisabeth, office@weg-es.at, weg-es.at; Facebook, Instagram und YouTube: wegesaktiv.