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Wanderbare Steiermark

Wandergenüsse rund um Bad Schwanberg

Steiermark
07.08.2026 11:00
„Herzige“ Fotomotive erwarten Sie bei dieser malerischen Tour.
„Herzige“ Fotomotive erwarten Sie bei dieser malerischen Tour.(Bild: Weges)
Porträt von Elisabeth Zienitzer
Porträt von Silvia Sarcletti
Von Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti

Begleiten Sie das „Krone“-Wanderduo Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti entlang der Schwarzen Sulm mit Sulmhütte, dem prächtigen Schloss Schwanberg und der 18 Meter hohen Aussichtswarte Altburg.

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Die Schwarze Sulm zählt zu den letzten weitgehend unbeeinflussten Fließgewässern Österreichs und wurde aufgrund ihrer ökologischen Bedeutung als Natura-2000-Gebiet ausgewiesen. Die Wanderung führt immer wieder direkt an die Schwarze Sulm und eröffnet zugleich Ausblicke in das teils tief eingeschnittene Tal. Ziel dieser Streckenwanderung ist die Sulmhütte, die zu einer gemütlichen Rast einlädt.

Wertvoller Lebensquell Schwarze Sulm.
Wertvoller Lebensquell Schwarze Sulm.(Bild: Weges)

Den Abschluss bildet die 18 Meter hohe Aussichtswarte Altburg Schwanberg – von hier genießen wir einen weiten Blick über die Südweststeiermark, während die freigelegten Mauerreste der mittelalterlichen Burganlage Einblicke in die Geschichte dieses Ortes geben.

Ein beeindruckender Weitblick eröffnet sich von der Aussichtswarte Altburg.
Ein beeindruckender Weitblick eröffnet sich von der Aussichtswarte Altburg.(Bild: Weges)

Fazit: Wasser, Wald und Aussicht – ideal auch für heiße Tage.

Wir starten beim Infobüro in Bad Schwanberg (431 m) und folgen der Garanaser Straße bis zum Einstieg in den markierten Wanderweg Nr. 19 an der Schwarzen Sulm. Entlang des Ufers führt der Weg bis zum Parkplatz beim Schloss Schwanberg. Dort halten wir uns links und gehen an der nächsten Kreuzung links bergab durch den Wald. Am Talboden queren wir eine Wiese und erreichen eine Brücke mit Wegweisern sowie einer Natura-2000-Infotafel.

Daten & Fakten

Wanderdaten: 10,8 km/ 380 Hm/ Gehzeit ca. 3.30 h.

Anforderungen: leichte Wanderung auf breiten Wegen bzw. Forststraßen; Abstieg über die Kirche auf einem Steig.

Orientierung: Sulmhütten Weg (19) bzw. Sulmhütte; zusätzliche Aufkleber „Blickwechsel Tour“.

Ausgangspunkt: Infobüro am Hauptplatz in Bad Schwanberg.

Einkehrmöglichkeiten: mehrere in Bad Schwanberg; Sulmhütte, 0664/5114094 (geöffnet Fr ab 14 Uhr; Sa, So und Feiertag ab 9 Uhr).

Fragen und Anregungen: WEGES – Silvia und Elisabeth, office@weg-es.at, weg-es.at; Facebook, Instagram und YouTube: wegesaktiv.

Von hier wandern wir die Forststraße bergauf weiter bis zur Pauritschkapelle (562 m). Anschließend orientieren wir uns an den Wegweisern zur Sulmhütte, überqueren zwei Holzbrücken und folgen dem Bachlauf bis zur Sulmhütte (493 m). Auf derselben Strecke kehren wir zum Parkplatz beim Schloss zurück.

Erleben Sie Geschichte im historischen Schloss Schwanberg.
Erleben Sie Geschichte im historischen Schloss Schwanberg.(Bild: Weges)

Danach gehen wir links am Schloss vorbei bergauf zum Aussichtsturm. Der Abstieg verläuft über die Informationstafel „Altburg Schwanberg/Archäologiepark – Freilichtmuseum“ zur Josefikirche und zurück zum Ausgangspunkt in Bad Schwanberg.

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