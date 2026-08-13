Steirische Apfelernte schrumpft um ein Drittel

Heuer reichen sogar Speicherteiche kaum aus

Klar ist aber auch: Ohne Bewässerungsanlagen würde die Lage noch weit düsterer aussehen. Am Obsthof der Familie Singer gibt es bereits seit 50 Jahren einen Speicherteich, seit 2018 kamen zwei neue Wasserspeicherbecken dazu. Damit ist sowohl Frostschutzberegnung im Frühjahr als auch Tröpfchenbewässerung in Trockenperioden möglich. Bei der heurigen Rekordtrockenheit stößt man aber auch damit an die Grenzen: „Die Teiche sind fast leer, wir müssen mit jedem Tropfen Wasser haushalten“, schildert Landwirt Josef Singer. Man müsse laufend die Bäume und Böden im Blick haben und beim bewässern Prioritäten setzen. „Junge Bäume, die noch nicht so tief wurzeln, schaffen so einen Sommer ohne Bewässerung nicht.“