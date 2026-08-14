Sonnenfinsternis auf der Dorfwiese groß gefeiert

Untergang mit großem Applaus

Die besondere Stimmung auf der Wiese war spürbar: Mit Applaus wurde dann gegen 20.15 Uhr die Sonne verabschiedet, die bis dahin von der Wiese des kleinen Waldviertler Dorfs gesehen werden konnte. Im Ort konnte dann beim Fest noch bei Würsteln, Bier, Spritzern und natürlich auch alkoholfreien Getränken das Naturschauspiel gefeiert und die Eindrücke ausgetauscht werden. Ortsvorsteher Peppi Schroll holte dann auch die Ziehharmonika raus und spielte mit einigen Musikern aus dem Ort auf. Der kleine 21-Seelen-Ort konnte jedenfalls den Besucheransturm von rund 300 Sonnen-Begeisterten gut meistern.