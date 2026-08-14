Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bier, Quetschn, Wurst:

Sonnenfinsternis auf der Dorfwiese groß gefeiert

Niederösterreich
14.08.2026 09:00
(Bild: Krone KREATIV/Attila Molnar)
Porträt von René Denk
Von René Denk

Gab es so etwas Ähnliches schon einmal? Ein kleines Dorf und ein Verein voller Sternenbegeisterter luden gemeinsam zum astronomischen Schauspiel des Jahres: Zur Sonnenfinsternis am Mittwoch grillte man Würstel, schenkte ein und der Dorf-Chef holte zur dunklen Stunde dann sogar die Ziehharmonika raus.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Fünf Wochen lang (!) feiert der 21-Seelen-Ort Walpersdorf bei Martinsberg  im Waldviertel jedes Jahr sein Dorffest, das immer im August beginnt. Zur atemberaubenden Sonnenfinsternis, die in Niederösterreich mit bis zu 87 % Sonnenbedeckung gesehen werden konnte, mähte die Dorfgemeinschaft eine für die Beobachtung toll gelegene Wiese und stellte sie dem Team des Astronomischen Zentrums Martinsberg (AZM) und den Beobachtern des astronomischen Schauspiels zur Verfügung.

Lesen Sie auch:
„Krone“-Fotograf Imre Antal fing den Meteorschauer über Niederösterreich ein.
Tränen nach Finsternis
Sternschnuppen-Spektakel über dem Nachthimmel
13.08.2026
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
12.08.2026
Naturschauspiel
Sonnenfinsternis: So war das Spektakel am Himmel
12.08.2026

„Der Großteil der Gäste hatte keine Sonnenfinsternisbrille mit. Wir haben 120 ausgegeben, womit ungefähr dann jeder Zweite eine hatte“, erzählt Michael Jäger vom Sternwarten-Team, das zu sechst mit vier Sonnenteleskopen, Feldstechern und größeren Sonnenfolien die Besucher zum Blick in die Sonne unterstützte.

Untergang mit großem Applaus
Die besondere Stimmung auf der Wiese war spürbar: Mit Applaus wurde dann gegen 20.15 Uhr die Sonne verabschiedet, die bis dahin von der Wiese des kleinen Waldviertler Dorfs gesehen werden konnte. Im Ort konnte dann beim Fest noch bei Würsteln, Bier, Spritzern und natürlich auch alkoholfreien Getränken das Naturschauspiel gefeiert und die Eindrücke ausgetauscht werden. Ortsvorsteher Peppi Schroll holte dann auch die Ziehharmonika raus und spielte mit einigen Musikern aus dem Ort auf. Der kleine 21-Seelen-Ort konnte jedenfalls den Besucheransturm von rund 300 Sonnen-Begeisterten gut meistern.

After-Show-Programm
Etwa 50 besondere Astronomie-Fans fuhren dann noch zur Sternwarte Martinsberg, wo man auch noch zahlreiche Perseiden-Schauer mit dem überaus engagierten Freiwilligen-Team des AZM beobachten und man viele Details zu dem jährlichen Naturschauspiel erfahren konnte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
14.08.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Bereits vor 21 Jahren haben italienische Forscher den Erreger Vibrio vulnificus (siehe 3D-Grafik ...
Mittelmeer wird wärmer
„Fleischfressende Bakterien“ breiten sich aus
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sonnenfinsternis beobachten: Das müssen Sie wissen
139.781 mal gelesen
Österreich
Sonnenfinsternis: So war das Spektakel am Himmel
128.905 mal gelesen
Die Sonnenfinsternis zog Menschen im ganzen Land in ihren Bann. 
Wien
Grillhaus-Clan zieht in Wien Spur der Verwüstung
103.537 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Grillhaus-Clan weigert sich seit Monaten, die abgefackelte Immobilie in Floridsdorf an die ...
Österreich
Bundesheer: Wer kennt diese verdächtigen Russen?
1013 mal kommentiert
Kennen Sie einen der gesuchten russischen „Diplomaten“?
Außenpolitik
Auswandern nach Russland? Kneissl will helfen
847 mal kommentiert
Nach kurzer Funkstille geistert die ehemalige Politikerin schon wieder durch die russischen ...
Innenpolitik
Anzeige gegen Walter Ruck und Michael Ludwig
822 mal kommentiert
Zwischen Walter Ruck und Michael Ludwig passte bis zuletzt kein Blatt.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf