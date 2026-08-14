Sonnenfinsternis auf der Dorfwiese groß gefeiert

Gab es so etwas Ähnliches schon einmal? Ein kleines Dorf und ein Verein voller Sternenbegeisterter luden gemeinsam zum astronomischen Schauspiel des Jahres: Zur Sonnenfinsternis am Mittwoch grillte man Würstel, schenkte ein und der Dorf-Chef holte zur dunklen Stunde dann sogar die Ziehharmonika raus.
Fünf Wochen lang (!) feiert der 21-Seelen-Ort Walpersdorf bei Martinsberg im Waldviertel jedes Jahr sein Dorffest, das immer im August beginnt. Zur atemberaubenden Sonnenfinsternis, die in Niederösterreich mit bis zu 87 % Sonnenbedeckung gesehen werden konnte, mähte die Dorfgemeinschaft eine für die Beobachtung toll gelegene Wiese und stellte sie dem Team des Astronomischen Zentrums Martinsberg (AZM) und den Beobachtern des astronomischen Schauspiels zur Verfügung.
„Der Großteil der Gäste hatte keine Sonnenfinsternisbrille mit. Wir haben 120 ausgegeben, womit ungefähr dann jeder Zweite eine hatte“, erzählt Michael Jäger vom Sternwarten-Team, das zu sechst mit vier Sonnenteleskopen, Feldstechern und größeren Sonnenfolien die Besucher zum Blick in die Sonne unterstützte.
Untergang mit großem Applaus
Die besondere Stimmung auf der Wiese war spürbar: Mit Applaus wurde dann gegen 20.15 Uhr die Sonne verabschiedet, die bis dahin von der Wiese des kleinen Waldviertler Dorfs gesehen werden konnte. Im Ort konnte dann beim Fest noch bei Würsteln, Bier, Spritzern und natürlich auch alkoholfreien Getränken das Naturschauspiel gefeiert und die Eindrücke ausgetauscht werden. Ortsvorsteher Peppi Schroll holte dann auch die Ziehharmonika raus und spielte mit einigen Musikern aus dem Ort auf. Der kleine 21-Seelen-Ort konnte jedenfalls den Besucheransturm von rund 300 Sonnen-Begeisterten gut meistern.
After-Show-Programm
Etwa 50 besondere Astronomie-Fans fuhren dann noch zur Sternwarte Martinsberg, wo man auch noch zahlreiche Perseiden-Schauer mit dem überaus engagierten Freiwilligen-Team des AZM beobachten und man viele Details zu dem jährlichen Naturschauspiel erfahren konnte.
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