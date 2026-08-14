Tschernobyl-Kinder zu Gast im weiten Land

Zahlreiche Helfer

Dies ist nur möglich, weil Brachinger seit vielen Jahren ständig mit zahlreichen Firmen und Privatpersonen in sehr gutem Kontakt steht und diese die ukrainischen Gäste entweder zum Essen einladen oder andere Sachen zur Verfügung stellen. Mit einem Wort: Franz Brachinger gehört für seine unermüdliche und ehrenamtliche Arbeit vor den sogenannten „Vorhang“ geholt.