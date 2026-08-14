Tschernobyl-Kinder zu Gast im weiten Land

Seit 30 Jahren kommen Kinder nach der AKW-Katastrophe in Tschernobyl zu uns nach Niederösterreich. Franz Brachinger (75) macht das möglich...
Diese Aktion hat Tradition: Seit 30 Jahren organisiert der ehemalige Vizebürgermeister aus Ybbs an der Donau, Franz Brachinger (75), dass Tschernobyl-Kinder zu Besuch in seine Heimatstadt im Bezirk Melk kommen können.
Das 500. Gastkind
Heuer waren 21 Kinder mit drei Betreuern, zwei Krankenschwestern und eine Ärztin zu Gast. Mit dabei Kristina Kovaöevska (13) – bereits das 500. Gastkind aus Charkiw in der Ukraine. Franz Brachinger sorgt dabei nicht nur für die nötigen Quartiere, sondern darüber hinaus auch für die verschiedensten Aktivitäten für die Kinder samt tollem Ausflugsprogramm.
Zahlreiche Helfer
Dies ist nur möglich, weil Brachinger seit vielen Jahren ständig mit zahlreichen Firmen und Privatpersonen in sehr gutem Kontakt steht und diese die ukrainischen Gäste entweder zum Essen einladen oder andere Sachen zur Verfügung stellen. Mit einem Wort: Franz Brachinger gehört für seine unermüdliche und ehrenamtliche Arbeit vor den sogenannten „Vorhang“ geholt.
Und das ist jetzt passiert. Er wurde für den aktuellen „Herzensmensch“-Preis von „Krone“ und Freiwilligencenter nominiert. Ob er gewonnen hat, dieses Geheimnis wird im Herbst gelüftet.
Jetzt liegt es in Ihren Händen! Nominierungen sind noch bis 29. August möglich, und zwar unter: www.krone.at/herzensmenschnoe
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