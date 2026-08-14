Luis Sammer: Landschaften aus seinem Innersten

Seinen 90. Geburtstag feiert der steirische Maler Luis Sammer mit einer sehenswerten Ausstellung in der Galerie am Grazer Flughafen. Bis 6. September sind dort seine Arbeiten unter dem Titel „Wer bin denn du?“ zu sehen.
Seine ganz eigene Bildsprache zwischen Körperlichkeit und Abstraktion hat Luis Sammer schon vor vielen Jahren entwickelt. Und auch seine inneren Landschaften, zu denen er sich die Inspiration auf Reisen in den Süden holt, gehören zu seinen Markenzeichen. Dazu kommt noch eine enge Verbindung zur Religion und eine beständige Erforschung des Ich.
Aus diesen Komponenten hat Sammer ein malerisches Werk destilliert, das ihn nicht nur zu einem der wichtigsten Vertreter der steirischen Moderne gemacht hat, sondern nun – natürlich nur auszugsweise – in der Galerie am Flughafen zu bestaunen ist.
Ausstellung zum 90er
Die Ausstellung ist ein Geschenk der Kulturvermittlung Steiermark zum 90. Geburtstag von Luis Sammer, den der Künstler heuer im Mai gefeiert hat. 1936 in Stainz bei Straden geboren, hat er seine Ausbildung an der Akademie der bildenden Künste in Wien absolviert. Über viele Jahre war er als Lehrer am Grazer Akademischen Gymnasium tätig, hat dort einige angehende Maler nachhaltig geprägt. In mehr als 160 Einzelausstellungen wurden seine Arbeiten gezeigt, im Schloss Seggau sind 100 Werke seit 2016 in einer Dauerpräsentation zu erleben.
„Wer bin denn du?“ lautet der Titel der Schau am Flughafen, der die Selbstbefragung mit Inspirationen aus Kreta, Istrien und Italien vereint. Von Homer über den Trüffelhund Tartuffi bis hin zu Fischen, Fröschen und Mäusen reicht die Palette des Dargestellten, darin immer präsent ist die Landschaft, vor allem die, die sich in Sammers Vorstellung ausbreitet.
Zu sehen ist die Ausstellung in der Galerie des Flughafens Graz-Thalerhof noch bis zum 6. September.
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