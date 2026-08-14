Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zum 90. Geburtstag

Luis Sammer: Landschaften aus seinem Innersten

Steiermark
14.08.2026 09:00
Luis Sammer in der Galerie des Flughafen Graz
Luis Sammer in der Galerie des Flughafen Graz(Bild: Kulturvermittlung Steiermark/N. Reiterer)
Porträt von Michaela Reichart
Von Michaela Reichart

Seinen 90. Geburtstag feiert der steirische Maler Luis Sammer mit einer sehenswerten Ausstellung in der Galerie am Grazer Flughafen. Bis 6. September sind dort seine Arbeiten unter dem Titel „Wer bin denn du?“ zu sehen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Seine ganz eigene Bildsprache zwischen Körperlichkeit und Abstraktion hat Luis Sammer schon vor vielen Jahren entwickelt. Und auch seine inneren Landschaften, zu denen er sich die Inspiration auf Reisen in den Süden holt, gehören zu seinen Markenzeichen. Dazu kommt noch eine enge Verbindung zur Religion und eine beständige Erforschung des Ich.

Aus diesen Komponenten hat Sammer ein malerisches Werk destilliert, das ihn nicht nur zu einem der wichtigsten Vertreter der steirischen Moderne gemacht hat, sondern nun – natürlich nur auszugsweise – in der Galerie am Flughafen zu bestaunen ist.

Ausstellung zum 90er
Die Ausstellung ist ein Geschenk der Kulturvermittlung Steiermark zum 90. Geburtstag von Luis Sammer, den der Künstler heuer im Mai gefeiert hat. 1936 in Stainz bei Straden geboren, hat er seine Ausbildung an der Akademie der bildenden Künste in Wien absolviert. Über viele Jahre war er als Lehrer am Grazer Akademischen Gymnasium tätig, hat dort einige angehende Maler nachhaltig geprägt. In mehr als 160 Einzelausstellungen wurden seine Arbeiten gezeigt, im Schloss Seggau sind 100 Werke seit 2016 in einer Dauerpräsentation zu erleben.

Der steirische Maler Luis Sammer ist im Mai 90 Jahre alt geworden
Der steirische Maler Luis Sammer ist im Mai 90 Jahre alt geworden(Bild: Steirische Kulturvermittlung)

„Wer bin denn du?“ lautet der Titel der Schau am Flughafen, der die Selbstbefragung mit Inspirationen aus Kreta, Istrien und Italien vereint. Von Homer über den Trüffelhund Tartuffi bis hin zu Fischen, Fröschen und Mäusen reicht die Palette des Dargestellten, darin immer präsent ist die Landschaft, vor allem die, die sich in Sammers Vorstellung ausbreitet.

Zu sehen ist die Ausstellung in der Galerie des Flughafens Graz-Thalerhof noch bis zum 6. September.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
14.08.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Bereits vor 21 Jahren haben italienische Forscher den Erreger Vibrio vulnificus (siehe 3D-Grafik ...
Mittelmeer wird wärmer
„Fleischfressende Bakterien“ breiten sich aus
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sonnenfinsternis beobachten: Das müssen Sie wissen
139.781 mal gelesen
Österreich
Sonnenfinsternis: So war das Spektakel am Himmel
128.905 mal gelesen
Die Sonnenfinsternis zog Menschen im ganzen Land in ihren Bann. 
Wien
Grillhaus-Clan zieht in Wien Spur der Verwüstung
103.537 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Grillhaus-Clan weigert sich seit Monaten, die abgefackelte Immobilie in Floridsdorf an die ...
Österreich
Bundesheer: Wer kennt diese verdächtigen Russen?
1013 mal kommentiert
Kennen Sie einen der gesuchten russischen „Diplomaten“?
Außenpolitik
Auswandern nach Russland? Kneissl will helfen
847 mal kommentiert
Nach kurzer Funkstille geistert die ehemalige Politikerin schon wieder durch die russischen ...
Innenpolitik
Anzeige gegen Walter Ruck und Michael Ludwig
822 mal kommentiert
Zwischen Walter Ruck und Michael Ludwig passte bis zuletzt kein Blatt.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf