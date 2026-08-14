Luis Sammer: Landschaften aus seinem Innersten

Ausstellung zum 90er

Die Ausstellung ist ein Geschenk der Kulturvermittlung Steiermark zum 90. Geburtstag von Luis Sammer, den der Künstler heuer im Mai gefeiert hat. 1936 in Stainz bei Straden geboren, hat er seine Ausbildung an der Akademie der bildenden Künste in Wien absolviert. Über viele Jahre war er als Lehrer am Grazer Akademischen Gymnasium tätig, hat dort einige angehende Maler nachhaltig geprägt. In mehr als 160 Einzelausstellungen wurden seine Arbeiten gezeigt, im Schloss Seggau sind 100 Werke seit 2016 in einer Dauerpräsentation zu erleben.