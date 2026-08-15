Die kleine Botin stellt den Autopilot aus

Welche Frage mein Leben immer wieder zum Guten verändert und mir echte Selfcare beschert. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Kaum wieder zurück im Alltag, beginnt der Tag gefühlt schon, bevor der erste Kaffee ausgetrunken ist. Nachrichten sind beantwortet, das Frühstück gerichtet, die Waschmaschine läuft und die Tagestermine werden organisiert. Die Gedanken drehen sich um zehn Dinge gleichzeitig. Und wenn abends alles erledigt ist, was am Plan stand, hat man dennoch das Gefühl, ständig hinten nach zu sein.
Im Balanceakt zwischen Familie, Alltag und Job-Terminen mache ich alles voll automatisch. Das ist nach vielen Jahren nicht verwunderlich und auch überaus praktisch (vor allem für die anderen…). Gleichzeitig verlieren wir vor lauter Autopilot aus den Augen, was gerade für uns wichtig ist! Mir ist das letztens in einem Gespräch mit einer Freundin klar geworden und seitdem hab ich begonnen, mir morgens eine einzige Frage zu stellen: „Was soll sich am Abend wirklich gut anfühlen?“ Also nicht: Was muss ich alles schaffen?, sondern: Worauf will ich heute meine Energie lenken?
Mit überraschendem Effekt! Oft ist es nur eine Kleinigkeit, die mir so wichtig ist, dass ich sie mit vollem Einsatz angehen will, aber die daraus resultierende Zufriedenheit ist erstaunlich hoch! Und mit hoher Grundzufriedenheit, schafft man dann locker mehr. Ich liebe es, so kleine Veränderungen in mein Leben zu implementieren, die aber eben doch einen spürbaren Effekt haben und die Art von „Selfcare“ bringen, die wirklich Sinn macht.
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