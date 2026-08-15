Die kleine Botin stellt den Autopilot aus

Im Balanceakt zwischen Familie, Alltag und Job-Terminen mache ich alles voll automatisch. Das ist nach vielen Jahren nicht verwunderlich und auch überaus praktisch (vor allem für die anderen…). Gleichzeitig verlieren wir vor lauter Autopilot aus den Augen, was gerade für uns wichtig ist! Mir ist das letztens in einem Gespräch mit einer Freundin klar geworden und seitdem hab ich begonnen, mir morgens eine einzige Frage zu stellen: „Was soll sich am Abend wirklich gut anfühlen?“ Also nicht: Was muss ich alles schaffen?, sondern: Worauf will ich heute meine Energie lenken?