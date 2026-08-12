Conference League
The Lineup: Here’s How Rapid Will Line Up Against Paide!
Von krone Sport
Here it is—the starting lineup with which Rapid coach Johannes Hoff Thorup will seek victory against the Estonian club Paide in the third round of Conference League qualifying!
The Lineup:
SK Rapid faces a formality in the second leg of the third qualifying round of the Conference League. After a 4-1 away win at Paide last week, the match against the Estonians should be nothing more than a formality.
The Hütteldorf side, which has had a perfect start to the season in terms of results, is aiming for its seventh win in its seventh game of the season in front of its home crowd.
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